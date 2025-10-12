विज्ञापन
कतर के तीन राजनयिकों की कार दुर्घटना में मौत, मिस्र के शर्म अल-शेख में रिसॉर्ट जाते समय हुआ हादसा

कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता की थी. तुर्किये भी इस महीने की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुई वार्ता में शामिल हुआ.

  • मिस्र के शर्म अल शेख में कार दुर्घटना में कतर के तीन राजनयिकों की मौत और दो घायल हो गए
  • ये राजनयिक हमास और इजराइल के युद्ध विराम समझौते पर आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे
  • कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल-हमास युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता की थी
काहिरा:

मिस्र के लाल सागर स्थित शर्म अल शेख में रिसॉर्ट जाते समय शनिवार को एक कार दुर्घटना में कतर के तीन राजनयिकों की मौत हो गई. स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि शर्म अल-शेख से लगभग 50 किलोमीटर (31 मील) दूर एक वाहन के पलट जाने से दो अन्य राजनयिक घायल हो गए. अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कतर की प्रोटोकॉल टीम के ये राजनयिक हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन से पहले शहर जा रहे थे.

कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर युद्धविराम समझौते की मध्यस्थता की थी. तुर्किये भी इस महीने की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुई वार्ता में शामिल हुआ. इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता लागू होने के बाद बंधकों और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया. मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसकी सह-अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे.

बयान में बताया गया है कि इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस सहित दुनिया के दो दर्जन से अधिक नेता शामिल होंगे.

