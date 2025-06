डिलीवरी रूम में थिरकती दिखीं Meghan Markle, बेटी के बर्थडे पर शेयर किया मजेदार थ्रोबैक वीडियो

Pregnant Meghan Markle dances with Prince Harry in delivery room: ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से अलग हो चुकीं प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह है एक पुराना लेकिन बेहद मजेदार वीडियो, जिसे मेघन ने अपनी बेटी प्रिंसेस लिलिबेट के चौथे जन्मदिन पर शेयर किया है. इस वीडियो में मेघन प्रेग्नेंसी के दौरान डिलीवरी रूम में डांस करती नजर आ रही हैं और साथ में प्रिंस हैरी भी उनकी ताल से ताल मिलाते नजर आ रहे हैं.

मां बनने से पहले थिरकीं मेघन मार्कल (Delivery Room Dance)

वीडियो में मेघन ब्लैक रैप ड्रेस पहने हुए 'बेबी मम्मा डांस' गाने पर मस्ती में झूमती दिखती हैं, वहीं हैरी ग्रीन हुडी और जींस में नजर आते हैं. बैकग्राउंड में बजता है...Drop it down, drop it down down low और दोनों डांस कर रहे हैं जैसे कोई प्राइवेट पार्टी हो. इस वीडियो के साथ मेघन ने लिखा, 'चार साल पहले आज के दिन ये भी हुआ था. हमारे दोनों बच्चे ड्यू डेट से एक हफ्ते बाद आए…मसालेदार खाना, लंबी वॉक और एक्यूपंक्चर तक ट्राय कर लिया, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया...तो ये ही एक तरीका बचा था.

यहां देखें वीडियो

हैरी संग खुशी से झूमती दिखीं मेघन मार्कल (Meghan Markle Lilibet birthday)

वीडियो वायरल होते ही कई इंस्टाग्राम पेजों पर शेयर किया गया और फैंस ने जमकर कमेंट्स किए. एक यूज़र ने लिखा, 'रॉयल्टी...ये भी हमारी तरह ही हैं.' वहीं एक और ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, 'वो मूव्स! यास मेघन! यही तो वजह है कि हैरी अपनी दादी और पूरा साम्राज्य छोड़ आया.' इसके अलावा, मेघन ने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें वो, प्रिंस हैरी और लिलिबेट एक-दूसरे के साथ खुशनुमा पल बिताते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'सबसे प्यारा रिश्ता- डैडी की लिटिल गर्ल और उनकी फेवरेट एडवेंचरर. हैप्पी बर्थडे लिली.'

मेघन ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो (Meghan Markle delivery room dance)

बता दें कि प्रिंसेस लिलिबेट का जन्म 4 जून 2021 को हुआ था. वहीं, उनका बड़ा भाई प्रिंस आर्ची 2019 में पैदा हुआ था. प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल, शाही परिवार से अलग होकर अमेरिका में रह रहे हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर करते हैं.

