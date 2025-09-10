गुस्साई भीड़ से बचने के लिए हेलीकॉप्टर से लटककर ऐसे भागे नेपाल के नेता, देखें वायरल वीडियो

नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है. इस वीडियो में एक हेलीकॉप्‍टर में कुछ लोगों को लटके हुए देखा जा सकता है जिन्‍हें प्रदर्शनकारियों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब देश में सरकार व‍िरोधी प्रदर्शन जारी हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के 3 पूर्व पीएम से लेकर वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक को निशाना बनाया है.

जान बचाते नेपाल के नेता

एक्‍स पर आए इस वीडियो को, 'नेपाल में जनता के गुस्से से बच रहे राजनेता' इस कैप्‍शन के साथ पोस्‍ट किया गया है. जो वीडियो नेपाल से सामने आया है उसमें कुछ लोग नीचे खड़े हैं और शोर मचा रहे हैं. मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के बीच सेना ने कुछ राजनेताओं को सुरक्षित निकाला है. प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्‍नी पर भी हमला किया. जहां सेना ने बड़ी मुश्किल से देउबा की जान बचाई तो उनकी पत्नी आरजू का अब तक पता नहीं है. मंगलवार को हिमालयी राष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया. इस राजनीतिक संकट के चलते नेपाली सेना को व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा है.