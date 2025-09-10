विज्ञापन
विशेष लिंक

गुस्साई भीड़ से बचने के लिए हेलीकॉप्टर से लटककर ऐसे भागे नेपाल के नेता, देखें वायरल वीडियो

मंगलवार को हिमालयी राष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया. नेपाली सेना को व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा है. 

Read Time: 2 mins
Share
गुस्साई भीड़ से बचने के लिए हेलीकॉप्टर से लटककर ऐसे भागे नेपाल के नेता, देखें वायरल वीडियो
  • नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ नेताओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है.
  • प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर भी हमला किया है.
  • हिंसक प्रदर्शन के दौरान सेना ने राजनीतिक नेताओं को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान करने वाला है. इस वीडियो में एक हेलीकॉप्‍टर में कुछ लोगों को लटके हुए देखा जा सकता है जिन्‍हें प्रदर्शनकारियों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब देश में सरकार व‍िरोधी प्रदर्शन जारी हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के 3 पूर्व पीएम से लेकर वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक को निशाना बनाया है. 

जान बचाते नेपाल के नेता 

एक्‍स पर आए इस वीडियो को, 'नेपाल में जनता के गुस्से से बच रहे राजनेता' इस कैप्‍शन के साथ पोस्‍ट किया गया है. जो वीडियो नेपाल से सामने आया है उसमें कुछ लोग नीचे खड़े हैं और शोर मचा रहे हैं. मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के बीच सेना ने कुछ राजनेताओं को सुरक्षित निकाला है. प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्‍नी पर भी हमला किया. जहां सेना ने बड़ी मुश्किल से देउबा की जान बचाई तो उनकी पत्नी आरजू का अब तक पता नहीं है. मंगलवार को हिमालयी राष्ट्र में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया. इस राजनीतिक संकट के चलते नेपाली सेना को व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा है. 

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Protest 2025, Nepal Social Media Ban, Nepal Gen Z Protest 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com