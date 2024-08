दूसरे विश्व युद्ध में जामनगर के महाराजा शरणार्थियों के लिए बने थे मसीहा, पोलैंड में PM मोदी ने ऐसे किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यूरोपीय देश पोलैंड के दौरे पर हैं. यह पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है. दूसरे विश्व युद्ध (Second World War)को लेकर पोलैंड और भारत का एक ऐतिहासिक संबंध है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर (गुजरात) के महाराजा जाम साहेब दिग्विजयसिंहजी (Jamnagar Maharaja Digvijaysinghji) ने पोलैंड के 600 से ज्यादा लोगों को शरण दी थी. भारतीय महाराजा के इस योगदान को पोलैंड आज भी याद करता है और भारत के प्रति अपना शुक्रिया अदा करता है. पोलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वरसॉ स्थित जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल जाकर जाम साहेब को श्रद्धांजलि दी. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने X पर पोस्ट किया, "भारत-पोलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने में गुजरात की विशेष भूमिका इतिहास में दर्ज है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजयसिंहजी ने गुजरात में 600 से ज्यादा पोलिश शरणार्थी बच्चों को आश्रय दिया था. जाम साहेब दिग्विजयसिंहजी की दयालुता को पोलैंड आज भी याद करता है. पोलैंड की राजधानी वारसॉ में जाम साहेब के नाम पर गुड महाराजा स्क्वायर और दूसरे प्रमुख स्मारक हैं. पोलैंड यात्रा के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम साहेब को श्रद्धांजलि दी."

Gujarat's special role in furthering India-Poland relations remains etched in history. During World War II, Maharaja Jam Saheb Digvijaysinhji of Jamnagar sheltered over 600 Polish refugee children in Gujarat—an act of kindness still remembered in Poland today.



