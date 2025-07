हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता... PM मोदी का लंदन में प्रवासी भारतीयों ने यूं किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंदन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा, "ब्रिटेन में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं अभिभूत हूं. भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून सचमुच उत्साहवर्धक है."

Touched by the warm welcome from the Indian community in the UK. Their affection and passion towards India's progress is truly heartening. pic.twitter.com/YRdLcNTWSS