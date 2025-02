बंद कमरे की वो बात... जब डील के उस्ताद ट्रंप 'मोल-भाव' में PM मोदी का लोहा भी मान गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच बंद में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बीच टैरिफ का मुद्दा भी शामिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. राष्‍ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ समय से लगातार 'टैरिफ बम' फोड़ रहे हैं. आज भी उन्‍होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने से पहले नई टैरिफ पॉलिसी पर साइन किये. लेकिन ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के मुद्दे पर नेगोशिएशन में पीएम मोदी बाजी मार ले गए. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान इशारों ही इशारों में इस बात को स्‍वीकार भी किया और इस दौरान उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे.

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "He (PM Narendra Modi) is a much tougher negotiator than me and he is a much better negotiator than me. There is not even a contest."



