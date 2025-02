अमेरिका में पीएम मोदी की तुलसी गबार्ड, NSA माइकल वाल्ट्ज और एलन मस्क से जानिए क्या बात हुई

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में एक के बाद एक बड़ी मीटिंग चल रही है. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) माइकल वाल्ट्ज से मुलाकात समाप्त होते ही एलन मस्क पहुंचे. खास बात ये रही कि एलन मस्क परिवार के साथ मीटिंग करने पहुंचे. पीएम मोदी के साथ बैठकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं.

एलन मस्क के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "एलन मस्क के साथ वाशिंगटन डीसी में बहुत अच्छी मुलाकात हुई. हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके प्रति वह पैसनेट हैं. मैंने रिफॉर्म और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट ' को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की."

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India's efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.' pic.twitter.com/7xNEqnxERZ — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज के साथ एक "सार्थक बैठक" हुई और उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर चर्चा की, जो भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं.

Had a fruitful meeting with NSA @michaelgwaltz. He has always been a great friend of India. Defence, technology and security are important aspects of India-USA ties and we had a wonderful discussion around these issues. There is strong potential for cooperation in sectors like… pic.twitter.com/5w3Gv2lMJ6 — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एनएसए @michaelgwaltz के साथ एक सार्थक बैठक हुई. वह हमेशा भारत के महान मित्र रहे हैं. रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं और हमने इन मुद्दों पर एक अद्भुत चर्चा की. एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रबल संभावना है. ”

अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने बुधवार को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की. इसके बाद पीएम मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘इस पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी. भारत-अमेरिका मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं.''

Met USA's Director of National Intelligence, @TulsiGabbard in Washington DC. Congratulated her on her confirmation. Discussed various aspects of the India-USA friendship, of which she's always been a strong votary. pic.twitter.com/w2bhsh8CKF — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025

पीएम मोदी से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही गबार्ड ने ट्रंप की मौजूदगी में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की आठवीं निदेशक के रूप में पद की शपथ ली. ये भी अमेरिका की एक कूटनीति ही है. कारण तुलसी भारत की बहुत बड़ी समर्थक मानी जाती हैं.

Landed in Washington DC a short while ago. Looking forward to meeting @POTUS Donald Trump and building upon the India-USA Comprehensive Global Strategic Partnership. Our nations will keep working closely for the benefit of our people and for a better future for our planet.… pic.twitter.com/dDMun17fPq — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025

प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. यहां पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ. आज ही पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी की यह पहली संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा है. खास बात ये है कि पीएम मोदी दुनिया के चौथे नेता हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलने के लिए आमंत्रित किया है. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अन्य अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया. पीएम मोदी के अमेरिका स्वागत