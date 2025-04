पीएम मोदी से बात करने का सम्मान मिला, इस साल के आखिर तक आऊंगा भारत: एलन मस्क

दुनिया के सबसे अमीर शख्स, टेक एंटरप्रेन्योर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी एलन मस्क साल के आखिर तक भारत का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने अपनी योजना शनिवार, 19 अप्रैल को खुद शेयर की है. एक दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल पर बात की थी. इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह इस साल के अंत में भारत आने की उम्मीद कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री के साथ भारत-अमेरिका सहयोग के बारे में बातचीत करने के एक दिन बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करना सम्मान की बात थी. मैं इस साल के अंत में भारत का दौरा करने के लिए उत्सुक हूं."

It was an honor to speak with PM Modi.



I am looking forward to visiting India later this year! https://t.co/TYUp6w5Gys