हाथों में तिंरगा, चेहरे पर मुस्कान... मालदीव में भारतीय मूल के लोगों से मिले PM मोदी, राजधानी में जगह-जगह लगे

PM Modi in Maldives Visit: ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन करने के बाद पीएम मोदी मालदीव पहुंच चुके हैं. मालदीव की राजधानी माले पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया. इस यात्रा पर पीएम मोदी ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भारत-मालदीव के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की ओर से एयरपोर्ट पर की गई भव्य स्वागत पर पीएम मोदी ने खुशी जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं माले पहुंच गया हूं. मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति मुइज्जू मेरा स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आए. मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत और मालदीव के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे."

A memorable welcome in Maldives. Strong ties between our nations will greatly benefit our people. 🇮🇳 🇲🇻 pic.twitter.com/qQVoB51FJw

इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के माले पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया. एक विशेष सम्मान के रूप में राष्ट्रपति मुइज्जू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. प्रधानमंत्री की मालदीव की यह तीसरी यात्रा है. प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में 'मुख्य अतिथि' के रूप में भाग लेंगे."

The Indian diaspora plays a crucial role in furthering friendship between India and the Maldives. Happy to have interacted with members of the diaspora and I thank them for the warm welcome. pic.twitter.com/dYedQWDWjw