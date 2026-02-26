इजरायल में फिर दिखी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी, नेतन्याहू संग शेयर की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं. उन्होंने इजरायल की संसद को सम्बोधित किया और इस दौरान उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया. इसके बाद पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक ही कार में सवार होकर म्यूजियम गए. इजरायल की संसद में लंबे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के साथ एक फोटो साझा किया. इस फोटो में दोनों एक ही कार में सवार दिखाई दे रहे हैं. फोटो को शेयर कर प्रधानमंत्री ने लिखा कि वे संसद में भाषण के बाद एक म्यूजियम जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने लिखा, "संसद में मेरे भाषण के बाद, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं एक प्रदर्शनी में जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई प्रगति को प्रदर्शित करती है."

After my Knesset address, PM Netanyahu and I are on the way to an exhibition which showcases strides made in the world of technology.@netanyahu pic.twitter.com/gcbivevcXT — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया गया. यरुशलम में संसद में सांसदों को संबोधित करने के तुरंत बाद संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया. पीएम मोदी ने इजरायल की संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पहला भाषण था. अपने संबोधन में उन्होंने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और इसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच अटूट मित्रता की मान्यता बताया.

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की दुर्लभ वैश्विक प्रतिष्ठा को और बढ़ाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हो गए हैं, जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से सर्वोच्च स्तर पर सम्मानित किया गया है. पीएम मोदी को 2018 में फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो विदेशी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है.

