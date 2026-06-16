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'मेलोडी मूमेंट' के बाद PM मोदी से मेलोनी की फिर मुलाकात, बोलीं- हम इंस्टा पर सबसे ज्यादा वायरल

फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की. इस दौरान मेलोनी ने कहा कि हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वायरल हैं.

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'मेलोडी मूमेंट' के बाद PM मोदी से मेलोनी की फिर मुलाकात, बोलीं- हम इंस्टा पर सबसे ज्यादा वायरल
G7 समिट में पीएम मोदी से मिलीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी

फ्रांस में चल रहे जी7 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात हुई. इस खास मुलाकात के दौरान जब मेलोनी ने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से कहा, 'आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, आखिर हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर जो हैं.' हालही में पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान उनकी और मेलोनी की 'मेलोडी टॉफी' वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुई थी. इस पोस्ट को 10 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले थे.

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अनुभव शाक्य
Chief sub editor
NDTV इंडिया में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. पिछले करीब 5 वर्षों से मेनस्ट्रीम की पत्रकारिता में सक्रिय हैं. इस दौरान ज़ी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और ह... और पढ़ें
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