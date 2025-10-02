विज्ञापन
सामने से बॉडी टूटी, दूसरे की विंग बेकार.... जब न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर ही आपस में टकरा गए 2 विमान

न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर दो डेल्टा जेट रनवे पर लाते समय जमीन पर ही कम गति पर टकरा गए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑडियो के मुताबिक, एक विमान की विंग दूसरे विमान के अगले हिस्से से टकरा गई.

  • न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर दो डेल्टा रिजनल जेट विमान रनवे पर कम गति से टकराए
  • एक विमान के दाहिने पंख ने दूसरे विमान के नोज (अगले हिस्से) और कॉकपिट विंडस्क्रीन को नुकसान पहुंचाया
  • डेल्टा एयरलाइंस ने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को मामूली चोटें आई हैं, यात्रियों को कोई चोट नहीं आई
अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर दो जेट प्लेन आपस में टकरा गए हैं. न्यूज एजेंसी ABC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लागार्डिया एयरपोर्ट पर बुधवार, 1 अक्टूबर की शाम (स्थानीय समयानुसार) को दो डेल्टा रिजनल जेट रनवे पर लाते समय कम गति पर टकरा गए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑडियो के मुताबिक, एक विमान का दाहिना पंख दूसरे विमान के अगले हिस्से से टकरा गया. रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा ने कहा कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को मामूली चोट आई है और किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. पोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, फ्लाइट अटेंडेंट को एहतियात के तौर पर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

इस रिपोर्ट के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑडियो में एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया है कि, "उनके दाहिने विंग ने हमारी नोज (प्लेन का सबसे आगे का हिस्सा) काट दी और कॉकपिट, हमारी विंडस्क्रीन और ... यहां हमारी कुछ स्क्रीन को नुकसान पहुंचा है."

CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनका एक प्लेन DL5047 में था, जो चार्लोट डगलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आ रहा था. जब विमान न्यूयॉर्क में उतरने के बाद टैक्सी ले रहा था (यानी उसे एक रनवे पर लाया जा रहा था), तो उसकी एक विंग दूसरे डेल्टा क्षेत्रीय जेट की चपेट में आ गयई, जिससे वह टूट गया.

ऐसा नहीं है कि इस एयरपोर्ट पर यह पहली घटना है. यह हाल के महीनों में लागार्डिया एयरपोर्ट में हुई घटनाओं की एक लंबी लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसने सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं. मार्च में, लैंडिंग के प्रयास के दौरान एक डेल्टा विमान का पंख रनवे से टकरा गया था. इसपर भी जांच बैठाई गई थी.

