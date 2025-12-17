विज्ञापन

मीरा नायर की सीरीज A Suitable Boy के लिए पहली पसंद थे न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी, इस वजह से किया रिजेक्ट

मीरा ने THR इंडिया को एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे, न्यूयॉर्क शहर के मेयर, ज़ोहरान ममदानी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया था.

A Suitable Boy के लिए पहली पसंद थे न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी

मीरा नायर द्वारा डायरेक्ट की गई टेलीविज़न ड्रामा मिनीसीरीज़, ए सूटेबल बॉय में तब्बू और ईशान खट्टर ने लीड रोल निभाया था और दोनों को ही काफी पसंद किया गया था. लेकिन मीरा ने THR इंडिया को एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे, न्यूयॉर्क शहर के मेयर, ज़ोहरान ममदानी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया था.

ज़ोहरान ने किया फिल्म करने से इंकार

मीरा से पूछा गया कि क्या वह ज़ोहरान को अपनी किसी फ़िल्म में एक्टिंग करने के लिए मना सकती हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, नहीं. मेरा मतलब है, मैंने सच में उसे सूटेबल बॉय का रोल ऑफर किया था – ए सूटेबल बॉय में मेन रोल. वह मेरे काम में इंटरेस्टेड रहता है. हालांकि ए सूटेबल बॉय के लिए, मैं सच में चाहती थी कि वह वह रोल करे लेकिन उसने नहीं किया.

मीरा कहती हैं कि ज़ोहरान ने उनसे यह भी कहा कि ऐसे ऑफर पाने के लिए 'बहुत से लोग मरते हैं', लेकिन वह नहीं. उन्होंने इस पर भी कमेंट किया कि उन्हें एक्टर बनने की 'ज़रूरत महसूस नहीं हुई' लेकिन उनमें 'सच में खुशी देने' की काबिलियत थी. मीरा ने कहा, “वह कभी नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता.”

ए सूटेबल बॉय के बारे में

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ईशान ने ए सूटेबल बॉय में मान कपूर का रोल निभाया था, जिसे बड़ी उम्र की सईदा बाई से प्यार हो जाता है, जिसका रोल तब्बू ने निभाया था. कहानी लता मेहरा के लिए 'सूटेबल बॉय' खोजने की कोशिशों के बारे में है. लता का रोल तान्या मानिकतला ने निभाया है. आखिरकार, लता को वह नमित दास यानी हरेश खन्ना में मिलता है. कहानी में 110 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं और यह पहली BBC पीरियड-ड्रामा सीरीज़ थी जिसमें नॉन-व्हाइट कास्ट थी.

