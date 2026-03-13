ईरान जंग में अमेरिकी सेना का चौथा प्लेन तबाह! 5 जवानों के साथ इराक में क्रैश हुआ KC-135

ईरान से जंग लड़ रही अमेरिकी सेना को एक और झटका लगा है. ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा अमेरिकी सेना का तेल भरने वाला प्लेन इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस प्लेन में अमेरिका के 5 जवान मौजूद थे. यू.एस. सेंट्रल कमांड ने इस क्रैश की पुष्टि करते हुए कहा कि बचाव प्रयास जारी हैं. आधिकारिक तौर पर यह तुरंत पता नहीं चल सका कि इस हादसे में कोई हताहत हुआ है या नहीं.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ KC-135 विमान में कम से कम पांच क्रू सदस्य सवार थे. वहीं अमेरिकी सेना की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह दुर्घटना न तो दुश्मन की गोलीबारी से हुई और न ही अपने ही पक्ष की गोलीबारी (फ्रेंडली फायर नहीं था) से. बयान में विमान को “एक नुकसान” बताया गया है.

मिडिल ईस्ट में निगरानी करने वाला यू.एस. सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस घटना में दो विमान शामिल थे. उनमें से एक सुरक्षित उतर गया, जबकि दूसरा पश्चिमी इराक में गिर गया.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

इसका पूरा बयान यह था- "यूएस सेंट्रल कमांड को यूएस केसी-135 ईंधन भरने वाले विमान के नुकसान की जानकारी है. यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान फ्रेंडली हवाई क्षेत्र में हुई और बचाव प्रयास जारी हैं. घटना में दो विमान शामिल थे. एक विमान पश्चिमी इराक में गिर गया, और दूसरा सुरक्षित रूप से उतर गया. प्लेन न तो दुश्मन देश की फायरिंग से क्रैश हुआ न फ्रेंडली फायर में क्रैश हुआ. जैसे-जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. हम अतिरिक्त जानकारी जमा करने और जवानों के परिवारों के लिए क्लियरिटी देने के लिए लगातार धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं."

एपी की रिपोर्ट के अनुसार एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि इस घटना में शामिल दूसरा विमान भी KC-135 टैंकर था.

बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के ऑपरेशनों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला यह चौथा विमान है जिसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि की गई है. पिछले हफ्ते, तीन अमेरिकी लड़ाकू विमान गलती से कुवैत की अपनी ही सेना की गोलीबारी (फ्रेंडली फायर) से मार गिराए गए थे.

