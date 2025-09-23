ड्रग्स खत्म करने के लिए 30 हजार लोगों की हत्या! एक पूर्व राष्ट्रपति पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लगे 3 आरोप

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के वकीलों ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे पर मानवता के खिलाफ अपराधों के तीन आरोप लगाए हैं. पहले से ही ICC की हिरासत में कैद डुटर्टे पर "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध" के नाम पर कम से कम 76 हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. वैसे तो 80 साल के इस पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ यहआरोप पत्र 4 जुलाई को ही दायर कर दिया गया था, लेकिन इसे सोमवार, 22 सितंबर को ही सार्वजनिक किया गया है.

पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे पर क्या आरोप?

AFP की रिपोर्ट के अनुसार डुटर्टे पर मानवता के खिलाफ अपराधों के कुल तीन आरोप लगे हैं:

पहला- 2013 और 2016 के बीच की गई 19 हत्याओं में सह-अपराधी (co-perpetrator) के रूप में उनकी कथित भागीदारी के लिए आरोपी बनाया गया है. उस समय डुटर्टे दावाओ शहर के मेयर थे.

दूसरा- 2016 और 2017 में हाई वैल्यू टार्गेट से जुड़े 14 हत्याओं में हाथ. उस समय डुटर्टे राष्ट्रपति थे.

तीसरा- ड्रग्स लेने वाले या उन्हें बढ़ावा देने वालों के सफाए के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान की गई 43 हत्याओं में हाथ. ये सभी हत्याएं 2016 और 2018 के बीच फिलीपींस में हुईं.

गौरतलब है कि डुटर्टे को 11 मार्च को मनीला में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें उसी रात नीदरलैंड ले जाया गया और तब से उन्हें शेवेनिंगेन जेल में ICC की हिरासत में रखा गया है.

ड्रग्स के खात्मे के नाम पर नरसंहार का आरोप

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डुटर्टे की लीडरशिप में ड्रग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई में सामूहिक हत्याओं की जांच कर रही है. आरोप है कि उन्होंने दक्षिणी फिलीपीन शहर दावो के मेयर और बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ी और बेरहमी से लोगों को मारा. डुटर्टे के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कार्रवाई में मरने वालों की संख्या का अनुमान अलग-अलग है. फिलीपीन की राष्ट्रीय पुलिस ने 6,000 से अधिक मौतों की सूचना दी है जबकि मानवाधिकार समूहों का दावा है कि 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया.

हालांकि डुटर्टे के समर्थकों ने उन्हें गिरफ्तार करने और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सरेंडर कराने के लिए, डुटर्टे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और फिलीपीन के वर्तमान राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की सरकार की आलोचना की. डुटर्टे के समर्थकों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति पर उनके देश के अंदर ही मुकदमा चलना चाहिए, यहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है.

वहीं डुटर्टे ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और उनका एक तरह से अपहरण किया गया.

