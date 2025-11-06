विज्ञापन
विशेष लिंक

फिलीपीन में तूफान ‘कालमेगी’ ने ली 241 लोगों की जान, आपातकाल घोषित

तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए, इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी.

Read Time: 2 mins
Share
फिलीपीन में तूफान ‘कालमेगी’ ने ली 241 लोगों की जान, आपातकाल घोषित
यह चक्रवात दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया है.
  • फिलीपीन के राष्ट्रपति ने तूफान कालमेगी से हुई मौतों के बाद आपातकाल की घोषणा की है.
  • तूफान कालमेगी के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लापता हैं.
  • प्रांत सेबू में अचानक आई बाढ़ के कारण अधिकांश मौतें हुईं हैं और 127 लोग लापता हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अहमदाबाद:

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने तूफान ‘कालमेगी' के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत होने तथा कई के लापता होने के बाद बृहस्पतिवार को आपातकाल की घोषणा की. यह इस साल देश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा है. तूफान कालमेगी के कारण ज्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई, जबकि 127 लोग लापता हैं. इनमें से अधिकतर मध्य प्रांत सेबू के निवासी हैं. यह प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यह चक्रवात बुधवार को द्वीपसमूह से गुजरने के बाद दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया है.

20 लाख लोग प्रभावित

तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए, इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी. राष्ट्रपति मार्कोस ने यह आपातकालीन घोषणा आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, जिसमें तूफान के बाद की स्थिति का आकलन किया गया.

इस घोषणा से सरकार को आपात राहत कोष को तेजी से जारी करने, खाद्यान्न की जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Typhoon Kalmaegi, Typhoon Kalmaegi Philippines, Philippines Emergency Declared
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com