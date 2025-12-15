धुरंधर को देखने के लिए रविवार को सिनेमाघरों के बार लगी लाइनें, यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए

Dhurandhar Housefull Video: पहले का जमाना होता था जब सिनेमाघरों के बाहर फिल्में देखने के लिए लंबी लंबी लाइने लगती थीं. वहीं आज ऑनलाइन बुकिंग के जमाने में कम ही ऐसा देखने को मिलता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस की लंबी लाइन लगी हुई देखने को मिल रही है. यह फिल्म और कोई नहीं रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर है, जिसमें अक्षय खन्ना के किरदार को सराहना मिल रही है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ पार हो गया है.
Evening shows witness a HUGE crowd at Mumbai's iconic Gaiety Galaxy! 🔥— Ravi Gupta (@FilmiHindustani) December 14, 2025
Second Sunday (Day 11): 100% OCCUPANCY for #Dhurandhar 💥
Unstoppable momentum. Electrifying atmosphere.#DhurandharKaDhamaka #BoxOffice pic.twitter.com/BF5MQ9ro09
दरअसल, एक्स पेज पर शेयर किया गया वीडियो मुंबई के फेमस गेटी गैलेक्सी का बताया जा रहा है. जहां धुरंधर के इवनिंग शोज के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पब्लिक डिमांड के चलते मुंबई और पुणे में धुरंधर के शोज को बढ़ाया गया है.
वीडियो देखने के बाद एक्स यूजर्स ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, सूनामी की तरह. दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा. यह फिल्म इतिहास रचेगी. यह फिल्म नहीं है. अभी तो मंगलवार और वेडनेसडे ऑफर आएंगे. यह फिल्म जनवरी के दूसरे हफ्ते तक चलेगी. अभी तो 10 दिन हुए हैं. रीजनल डब आएगा. तीसरे यूजर ने लिखा, धुरंधर की हाइप पागलपन है. टिकट खूब बिक रही हैं.
धुरंधर ने कमाए 500 करोड़
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 10 दिनों में धुरंधर ने भारत में 351.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 530.75 करोड़ पहुंच गया है.
