ऐश्वर्या राय को 'बेगम' बनाने का ख्वाब... कौन हैं पाकिस्तानी मौलाना अब्दुल कावी? पढ़ें- पूरी कुंडली

मौलाना मुफ्ती कावी का जन्म पाकिस्तान के मुल्तान में एक धार्मिक परिवार में हुआ. मुफ्ती की उम्र 60 साल से अधिक है. वो धार्मिक चर्चाओं से अधिक विवादित बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में रहते आए हैं.

  • पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर विवादित टिप्पणी की है.
  • मौलाना मुफ्ती ने ऐश्वर्या राय के धर्म परिवर्तन की बात कही और उनका नाम आयशा राय रखने की इच्छा जताई है.
  • मुफ्ती अब्दुल कावी विवादित बयानों के कारण पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं. पढ़ें पूरी कुंडली.
Pakistani Maulana Mufti Abdul Qavi: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को लेकर पाकिस्तान के एक मौलाना ने बेहद विवादित टिप्पणी की है. पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने एक पॉडकास्ट में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा, "सुना है कि मियां-बीवी के बीच अलहदगी (अलगाव) की सूरत बन रही है. अगर उनकी अलहदगी होती है, अल्लाह करे न हो, मैं तो घर आबाद करने वाला हूं, अगर हो जाती है, तो इंशाअल्लाह उनकी तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए पैगाम-ए-निकाह आ जाएगा."

ऐश्वर्या के धर्म बदलने की भी बात करते दिखे मौलाना

इस पॉडकास्ट में पाकिस्तानी मौलाना ने यह भी कहा कि मैं ऐश्वर्या से निकाह कबूल करूंगा. वहीं ऐश्वर्या का धर्म बदलने के बाद बारे में मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने कहा कि 'ऐश्वर्या राय का नाम आयशा राय लिखेंगे, मजा आ जाएगा.' ऐश्वर्या राय पर की गई इस विवादित टिप्पणी को लेकर अब्दुल कावी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. 

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के इस बदजुबान मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी ने विवादित टिप्पणी की हो. दरअसल इसकी फितरत ही विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना है. 

मुल्तान के धार्मिक परिवार में जन्म, राखी सांवत ने दिया था शादी का प्रस्ताव

मौलाना मुफ्ती कावी का जन्म पाकिस्तान के मुल्तान में एक धार्मिक परिवार में हुआ. मुफ्ती की उम्र 60 साल से अधिक है. वो धार्मिक चर्चाओं से अधिक विवादित बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में रहते आए हैं. कुछ समय पहले उन्होंने
दावा किया था बॉलीवुड स्टार राखी सावंत ने उन्हें का शादी का प्रस्ताव दिया था. कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था. 

हरीम शाह से भी हुआ था मौलाना का विवाद

मौलाना मुफ्ती कावी और हरीम शाह का एक वीडियो 2021 में वायरल हुआ था, जिसमें हरीम शाह ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि, मुफ़्ती कावी ने इन आरोपों का खंडन किया था. इस बीच हरीम शाह ने कथित तौर पर अब्दुल कावी को थप्पड़ मार दिया था. 

बता दें कि मुफ़्ती कावी और हरीम शाह, दोनों ही अक्सर अपने विवादित बयानों और अभद्र व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहते हैं.

कंदील बलोच से भी हो चुका मौलाना का विवाद

पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी का कुछ सालों पहले पाकिस्तान की पॉपुलर इन्फ्लूएंसर कंदील बलोच के साथ भी एक विवाद हुआ था. कंदील बलोच ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि मुफ्ती ने उन्हें मुलाकात करने एक होटल में बुलाया था. 

जब मुफ्ती ने इसका विरोध किया तो कंदील बलोच ने होटल के कई वीडियोज लीक कर दिए, जिसमें वो कभी सिगरेट मंगवाने तो कभी उन्हें करीब बैठाने की बात करते नजर आए थे. इसके अलावा भी अब्दुल कवि के महिलाओं के साथ कई आपत्तिजनत वीडियोज सामने आते रहते हैं.

कंदील ने पिता ने हत्या की साजिश का लगाया था आरोप

मीडिया रिपोर्ट के अुसार कंदील बलूच के हुए विवाद के कारण मौलाना मुफ्ती अब्दुल कावी से 'मुफ़्ती' की उपाधि छीन ली गई. बाद में कंदील बलूच के पिता ने मुफ़्ती कावी पर कंदील की हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया, हालांकि, अदालत में ये दावे कभी साबित नहीं हुए.

Aishwarya Rai, Maulana Mufti Abdul Qavi, Pakistani Maulana Mufti Abdul Qavi, Mufti Qavi, Mufti Qavi News
