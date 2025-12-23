तलाक की खबरों के बीच बेटी आराध्या के साथ वेकेशन पर निकले अभिषेक -ऐश्वर्या, वीडियो वायरल

पिछले साल जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में दरार की अफवाहें सामने आईं, तब से उनकी पर्सनल लाइफ पर लोगों की नज़र है. हालांकि, तलाक की अफवाहों के बीच यह कपल कल अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए जाते हुए देखा गया. ब्लैक कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए कपल ने आराध्या को पहले अंदर जाने दिया और फिर वे उसके पीछे गए. उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर पैपराज़ी की 'मेरी क्रिसमस' की शुभकामनाओं का जवाब दिया. हाल ही में पीपिंग मून से बातचीत में अभिषेक बच्चन ने कहा, "अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो लोग हर छोटी-मोटी बात पर अटकलें लगाएंगे. जो भी बकवास लिखा गया है, वह बिल्कुल गलत है. इसमें से कुछ भी सच पर आधारित नहीं है. यह सिर्फ गलत और जानबूझकर चोट पहुंचाने वाला है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी शादी से पहले वे हमारी शादी की तारीखों का अंदाज़ा लगा रहे थे. हमारी शादी के बाद उन्होंने यह तय करना शुरू कर दिया कि हम कब अलग हो रहे हैं. यह सब बकवास है. वह मेरी सच्चाई जानती है, मैं उसकी. हम एक ज़मीनी परिवार से हैं और यही सच में मायने रखता है." यह पूछे जाने पर कि क्या तलाक की अटकलों से उन्हें फर्क पड़ता है, अभिषेक ने कहा, "नहीं. अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती, तो शायद फर्क पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं अपने परिवार या मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियों या झूठ को बर्दाश्त नहीं करूंगा."