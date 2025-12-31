विज्ञापन

ऐश्वर्या राय का खुलासा, इस वजह से शादी के बाद लिया था करियर से ब्रेक, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे

ऐश्वर्या राय बच्चन ने Red Sea Film Festival 2025 में साफ कहा कि फैमिली उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मां बनना उनकी असली पहचान है. उन्होंने साबित किया कि करियर और परिवार के बीच बैलेंस ही असली सफलता है.

ऐश्वर्या राय ने बताया क्यों साइन नहीं कर रहीं फिल्में
नई दिल्ली:

ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों सऊदी अरब में हुए 'Red Sea International Film Festival 2025' की वजह से चर्चाओं में हैं. इस इवेंट में दुनिया भर के बड़े सितारे पहुंचे थे, लेकिन ऐश्वर्या की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस ने सबका ध्यान खींच लिया. उनकी सादगी और आत्मविश्वास ने फैंस का दिल जीत लिया.

“मां बनना मेरी असली पहचान है” – ऐश्वर्या

'The Hollywood Reporter' को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मां बनने के बाद फिल्मों से दूर रहने पर क्या उन्हें कभी इनसिक्योरिटी होती है? इस पर उन्होंने बेहद सादा और मजबूत जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी बेटी आराध्या और परिवार के साथ बहुत खुश हैं. उनके लिए मां और पत्नी होना सबसे बड़ी पहचान है.

फैमिली को प्रायोरिटी देना कमजोरी नहीं

ऐश्वर्या ने साफ कहा कि फैमिली को प्रायोरिटी देना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है. उन्होंने यह भी माना कि आसपास की बातें कभी-कभी असर डाल सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने फैसलों पर शक नहीं किया. उनके लिए परिवार के साथ समय बिताना सबसे जरूरी है.

अपने करियर के फैसलों पर गर्व

उन्होंने अपने करियर के बारे में भी बात की. मिस वर्ल्ड बनने के बाद लोगों को उनसे बड़े लॉन्च की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने “इरुवर” जैसी दमदार फिल्म चुनी. इसके बाद “देवदास” और “चोखेर बाली” जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने कहा कि आज पीछे मुड़कर देखती हैं तो अपने हर फैसले पर गर्व महसूस होता है.

फैमिली के लिए लिया ब्रेक, बनीं मिसाल

ऐश्वर्या आखिरी बार 2023 में फिल्म ‘Ponniyin Selvan 2' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने फैमिली पर ध्यान देने का फैसला लिया. उनका मानना है कि करियर से ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी को बैलेंस रखने का सही तरीका है.


 

