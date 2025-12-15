तालिबान से घबराया मुनीर, उलेमाओं को बनाया मोहरा, मौलाना हाथ जोड़कर अफगान सरकार से लगा रहे गुहार

पाकिस्तान में अलग-अलग सुन्नी विचारधाराओं वाले मौलवियों के समूह ने तालिबान से एक बड़ी अपील की है. पाकिस्तान उलेमा काउंसिल (PUC) ने अफगानिस्ता को कंट्रोल करने वाली तालिबान सरकार से आग्रह किया है वह विदेश में उग्रवाद फैलाने के खिलाफ 1,000 से अधिक अफगान मौलवियों द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव को लागू करे. यह रिपोर्ट पाकिस्तान के डॉन अखबार ने छापी है.

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने रविवार, 14 दिसंबर को कहा, "अब यह अफगान अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वो अपने मौलवियों द्वारा हाल में जारी प्रस्ताव को जमीन पर लागू करे." उन्होंने प्रस्ताव को "सही दिशा में सकारात्मक कदम" बताया और कहा कि अफगान के मौलवियों और पाकिस्तान के मौलवियों के रुख में कोई अंतर नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "वे (अफगान मौलवी) कहते हैं कि अफगान धरती के खिलाफ आक्रामकता अस्वीकार्य है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद अस्वीकार्य है. वे कहते हैं कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, और हमारी भी यही राय है. अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए."

पाकिस्तान सेना के खिलाफ कोई नहीं बोले- उलेमा काउंसिल

पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष अशरफी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सेना के खिलाफ आवाज उठाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के धार्मिक मदरसे और मस्जिदें देश, इसकी सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए तैयार रहेंगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मातृभूमि की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है.

अशरफी ने पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दलों से देश की रक्षा, अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक साथ बैठने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने इमरान खान को पागल बताने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमत शरीफ चौधरी पर किए गए जुबानी हमलों और आलोचना की भी कड़ी निंदा की.

