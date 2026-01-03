पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले तैमूर मिसाइल का किया सफल परीक्षण

पाकिस्तान की वायुसेना ने 600 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाने वाली स्वदेशी तैमूर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है. शनिवार को इसकी घोषणा की गई. सेना ने रावलपिंडी में जारी एक बयान में कहा कि यह परीक्षण राष्ट्रीय ‘एयरोस्पेस' और रक्षा क्षमताओं के विकास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

बयान में कहा गया है, “तैमूर मिसाइल 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ निशाना बना सकती है और इसमें पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता है.”

अत्याधुनिक प्रणाली से लैस तैमूर को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह दुश्मन की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से चकमा दे सकती है.

सेना ने कहा, “इस सफल उड़ान परीक्षण से पाकिस्तान के रक्षा उद्योग की तकनीकी परिपक्वता, नवाचार और आत्मनिर्भरता उजागर होती है.”

बयान में कहा गया कि इस परीक्षण को पाकिस्तान सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भी देखा, जिन्होंने इस उन्नत हथियार प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पूरी पाकिस्तान वायुसेना टीम को बधाई दी.