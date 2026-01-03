विज्ञापन
पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले तैमूर मिसाइल का किया सफल परीक्षण

बयान में कहा गया कि अत्याधुनिक प्रणाली से लैस तैमूर को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से चकमा दे सकती है.

  • पाकिस्तान की वायुसेना ने तैमूर हथियार प्रणाली का 600 किमी दूरी तक लक्ष्य भेदने वाला सफल उड़ान परीक्षण किया है
  • तैमूर मिसाइल जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को सटीकता के साथ निशाना बनाने और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है
  • यह मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती है
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान की वायुसेना ने 600 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाने वाली स्वदेशी तैमूर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है. शनिवार को इसकी घोषणा की गई. सेना ने रावलपिंडी में जारी एक बयान में कहा कि यह परीक्षण राष्ट्रीय ‘एयरोस्पेस' और रक्षा क्षमताओं के विकास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

बयान में कहा गया है, “तैमूर मिसाइल 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ निशाना बना सकती है और इसमें पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता है.”

अत्याधुनिक प्रणाली से लैस तैमूर को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह दुश्मन की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से चकमा दे सकती है.

सेना ने कहा, “इस सफल उड़ान परीक्षण से पाकिस्तान के रक्षा उद्योग की तकनीकी परिपक्वता, नवाचार और आत्मनिर्भरता उजागर होती है.”

बयान में कहा गया कि इस परीक्षण को पाकिस्तान सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भी देखा, जिन्होंने इस उन्नत हथियार प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पूरी पाकिस्तान वायुसेना टीम को बधाई दी.

