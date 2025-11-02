विज्ञापन
भारत हमें दोनों ओर से घेर रहा... पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को लग रहा डर, ऑप सिंदूर वाली चोट भरी नहीं है!

पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ही अफगानिस्तान को चलाने वाले तालिबान को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हमला करे.

  • पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर दो मोर्चों पर पाकिस्तान को व्यस्त रखने का आरोप लगाया है
  • पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद के बाद दोनों देशों ने युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई है
  • ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत तालिबान को पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हमले के लिए उकसा रहा है
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को डर लग रहा है. उन्होंने शनिवार, 1 नवंबर को कहा कि काबुल और नई दिल्ली, दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे. दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तेजी से गिरावट आई है और पिछले महीने दोनों के बीच सीमा पर एक संघर्ष देखने को मिला था. भले शुक्रवार को दोनों देशों के बीच युद्धविराम जारी रखने पर सहमत हुए है लेकिन तनाव अभी भी चरम पर है. ऐसे में पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ही अफगानिस्तान को चलाने वाले तालिबान को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हमला करे. पाकिस्तान की ओर से लगाया जा रहा बार-बार आरोप बताता है कि भारत की ओर से मिली ऑपरेशन सिंदूर वाली चोट से न तो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ही उबर पाई है और न वहां की सेना.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, "अगर सबूत की जरूरत है, तो हमारे पास सबूत है, कि भारत की आतंकवाद में (पाकिस्तान में) क्या भागीदारी है और वह हमें दो मोर्चों पर कैसे व्यस्त रखना चाहता है: पूर्वी और पश्चिमी."

पाकिस्तान के पश्चिमी पड़ोसी अफगानिस्तान की बात करते हुए मंत्री ने कहा, "राजनेता, सेना और पाकिस्तानी देश, हर कोई सहमत है कि अफगानिस्तान मुद्दे का तत्काल समाधान बहुत जरूरी है. यानी अफगान धरती से आतंकवाद को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए." कमाल है कि आतंकवाद को अपनी नेशनल पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान दूसरों पर आतंकवाद का आरोप लगा रहा है.

कुछ दिन पहले, भी आसिफ ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ "कम तीव्रता" का युद्ध लड़ रहा है. अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाने के लिए फेमस ख्वाजा ने कहा है मई में इस्लामाबाद के साथ चार दिवसीय संघर्ष में 'हार' का सामना करने के बाद नई दिल्ली "हिसाब बराबर" करने की कोशिश कर रहा है.

