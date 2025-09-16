ट्रंप और पाक पीएम शहबाज शरीफ की जल्द हो सकती है मुलाकात, मुनीर भी रहेंगे मौजूद

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द ही मुलाकात हो सकती है. दोनों के बीच ये मुलाकात न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान होने की संभावना जताई जा रही है. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सत्र के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका जा रहे हैं. जहां शहबाज शरीफ 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक कर सकते हैं.

मुनीर की ट्रंप से फिर होगी मुलाकात

इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहेंगे. आर्मी चीफ आसिम मुनीर की यह ट्रंप से तीसरी मुलाकात होगी. इससे पहले जून और अगस्त में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी. जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ गई है.

पुतिन से भी मिल चुके हैं शहबाज शरीफ

इससे पहले चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई थी. पुतिन से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत का भी जिक्र किया था. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि पाकिस्तान रूस के भारत के साथ संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने रूस-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी जताई थी.

पाक पीएम ने भारत का जिक्र कर क्या कहा

शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा था कि हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं, और यह आपके सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में दिलचस्पी से संभव हो पाया है. मैं इन संबंधों को निर्णायक रूप से और मजबूत करना चाहता हूं. पीएम शरीफ ने रूस को एक संतुलनकारी भूमिका के रूप में देखा. उन्होंने तब कहा था यकीनन हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं. यह बिल्कुल ठीक है. मगर हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहायक होंगे.

