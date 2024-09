पाकिस्तान में ओपनिंग डे के दिन ही लूट लिया मॉल, लाठी लेकर 'ड्रीम बाजार' पहुंची थी भीड़; वायरल हो रहा VIDEO

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक मॉल के द्वारा ओपनिंग डे के मौके पर भारी छूट का ऐलान किया गया था. भारी छूट के कारण मॉल के बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ इतनी अधिक हो गयी कि लोग लूटपाट करने लगे. खबरों के अनुसार इस मॉल में कपड़े और घरेलू समान मिलते हैं. लोगों के द्वारा किए गए लूटपाट के कारण मॉल को काफी नुकसान उठाना पड़ा.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मॉल के संचालकों के द्वारा लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दरवाजे को बंद करने की कोशिश की गयी लेकिन लाठी डंडे लेकर पहुंची भीड़ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ. लोगों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा को लेकर वहां पुलिस का बेहतर इंतजाम नहीं था इस कारण यह हादसा हुआ.

A businessman of Pakistani origin living abroad opened a huge mall in Gulistan-e-Johar locality of Karachi, which he named Dream Bazaar. And today on the day of inauguration he had announced a special discount. A crowd of about one lakh Paki goths stormed the mall and looted the… pic.twitter.com/OmLvMn6kHF