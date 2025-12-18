पाकिस्तान में धुरंधर बैन लेकिन बिलावल भुट्टो पर चढ़ा फिल्म के FA9LA गाने का क्रेज, Video में देखें

भारत की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर पाकिस्तान में लोकप्रियता की लहर पर सवार दिख रही है. यह उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है. एक तरफ तो कुछ पाकिस्तानी राजनेता कथित "पाकिस्तान विरोधी" रुख के लिए इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं तो दूसरी तरफ फिल्म का एक वायरल गाना, FA9LA पूरे पाकिस्तान की पार्टियों में बजाया जा रहा है, क्या जनता और क्या नेता, सब इसका लुत्फ उठा रहे हैं.

हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह गाना पाकिस्तान में चल रही एक पार्टी में बजाया जा रहा था. खास बात थी कि जब यह गाना बज रहा था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के प्रमुख बिलावल भुट्टो भी स्टेज पर मौजूद थे. इस गाने को बहरीन के कलाकार नवाफ फहेद उर्फ ​​फ़्लिपेराची ने गाया है.

On one hand Pakistani politicians are filing FIRs against Dhurandhar, on the other hand they are welcoming Bilawal Bhutto with the banger Dhurandhar song. Pakistanis won't admit but they are addicted to Indian cinema and songs!



pic.twitter.com/BCsqykKSdm — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 17, 2025

क्लिप में दिख रहा है कि भुट्टो का मंच पर स्वागत किया जाता है और वो सीट पर बैठते हैं. जबकि इस दौरान बैकग्राउंड में धुरंधर का FA9LA बज रहा है. मतलब भुट्टो भी पाकिस्तान में बैन इस गाने का मजा ले रहे हैं. बता दें कि यह गाना फिल्म के सबसे चर्चित कैरेक्टर्स में से एक, रहमान डकैत से जुड़ा है, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है.

कमाल की बात है कि भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने खुद ही फिल्म के खिलाफ कराची की एक अदालत में कानूनी चुनौती दायर की है. पार्टी ने फिल्म में दिवंगत बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया है. अदालत में दायर याचिका में फिल्म धुरंधर के कलाकारों और क्रू के खिलाफ FIR की मांग की गई है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों ने कथित "नेगेटिव प्रोपेगेंडा" के लिए धुरंधर की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया है. लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई धीमी होने का नाम नहीं ले रही है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ बगावत! एक भूल बिगाड़ देगी इस आर्मी चीफ का खेल