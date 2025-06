'मुस्लिम ऑफिसर ही ऑपरेशन सिंदूर में..': जब विदेशी पत्रकार ने बिलावल भुट्टो को दिया टका सा जवाब- Video

आतंकवाद पर भारत के प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत को कॉपी करते हुए विदेशी मुल्कों में अपना प्रतिनिधिमंडल तो भेज दिया है लेकिन वहां भी उसकी भद्द पिट रही है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मुख्यालय में यह दावा किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में "मुसलमानों को शैतान बताया-दिखाया जा रहा है". लेकिन बस झूठ बोलने के आदि बिलावल से एक गलती हो गई, उन्होंने यह टिप्पणी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी. तुरंत वहां मौजूद एक पत्रकार ने उन्हें आईना दिखा दिया.

भारत में मुसलमानों के बारे में बिलावल के भद्दे दावों पर पलटवार करते हुए एक विदेशी पत्रकार ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना की तरफ से हुई ब्रीफिंग देखी है. पत्रकार ने बिलावल को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की ब्रीफिंग का नेतृत्व एक मुस्लिम भारतीय सेना अधिकारी - कर्नल सोफिया कुरेशी ने किया था.

At UN, Bilawal Bhutto claimed that Indian Govt is demonising muslims in India after Pahalgam Terror attack in Kashmir.



A foreign Muslim Journalist replied that as far as he recalls Indian muslim military official was conducting the briefing for India's Operation Sindoor.… pic.twitter.com/4AwdrUuN0j