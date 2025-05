भारत से कांपते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जुबान से निकल गया पाक के 'आतंकी मदरसों का सच'

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत पर हमले की कोशिश की जा रही है. लेकिन भारत के मुस्तैद एयर डिफेंस सिस्टम से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ रही है. जवाब में भारत की ओर से कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है. ऐसे में पाकिस्तान अब 'सेंकड लाइन ऑफ डिफेंस' पर भी सोचने लगा है.

भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जुबान से पाक के आतंकी मदरसों का सच सामने आ गया है. यह सच नेशनल असेंबली में निकला. जिसमें उन्होंने यह कहा, 'मदरसे के बच्चे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है'.

दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में स्वीकार किया कि "यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो मदरसों के छात्रों को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें रक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है."

This is so shocking that we had to go to the recordings of the Pakistan National Assembly - to confirm that this is not AI.

