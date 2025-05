ग्राउंड रिपोर्ट: राजौरी के DC रहे राजकुमार थापा का घर, गाड़ी सब छलनी, पाक के हमले में गई थी जान

India-Pakistan Attack: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इस तनाव का सबसे बड़ा भुक्तभोगी LoC और उसके आस-पास रहने वाले लोग हो रहे हैं. इस बीच 10 मई शनिवार सुबह पाकिस्तान की ओर से हुई शेलिंग में राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (ADDC) राजकुमार थापा (Rajouri DC Rajkumar Thapa) का निधन हो गया. राजकुमार थापा राजौरी के रिहायशी क्षेत्र में स्थित अपने सरकारी आवास पर थे, पाकिस्तान की ओर से हुई शेलिंग में उनका घर और आस-पास का क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो गया. शनिवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने उस पूरे इलाके की तस्वीरें कैमरे में कैद की है. जो पाकिस्तान की ओर से हो रही भीषण शेलिंग के सबूत दे रहे हैं.

बताया गया कि राजकुमार थापा लगातार अपने काम में मशगुल थे. सीमा पार से हो रही गोलीबारी के बीच वो लोगों की मदद में जुटे थे. एक दिन पहले ही वो जिले के दौरे के पर आए उपमुख्यमंत्री के साथ थे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ वीसी से हुई मीटिंग में भी शामिल हुए थे.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर राजकुमार थापा के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि राजौरी से एक दुखद समाचार है. कल ही वो साथ थे और आज उनके घर पर गोलीबारी हुई. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was hit by Pak shelling as they…