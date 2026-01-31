विज्ञापन
ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से तबाही, पाकिस्तानी सैनिकों के लिए 10 घंटों में कब्रगाह बना बलूचिस्तान, 84 मरे

क्वेटा, नुष्की, मस्तुंग, दलबंदीन, कलात, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पसनी, तुर्बत, तुमप, बुलेदा, मंगचर, लसबेला, केच और आवारन में दुश्मन के सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचों को एक साथ निशाना बनाया गया है. 

  • ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के चौदह शहरों में 48 स्थानों पर हमले किए हैं
  • BLA ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में 84 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 18 सैनिकों को कैद कर लिया गया है
  • बलूच लड़ाकों ने कई सैन्य मुख्यालयों और चौकियों पर कब्जा कर शहरों में दुश्मन की आवाजाही को प्रतिबंधित किया है
ऑपरेशन हेरोफ 2.0' ने तबाही मचा दी है. पिछले 10 घंटों में ही पाकिस्तान के सैनिकों के लिए बलूचिस्तान कब्रगाह बन गया है. ऑपरेशन हेरोफ़ के दूसरे चरण के तहत, बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में 48 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए. पिछले दस घंटों से BLA लड़ाकों ने कई शहरों में कब्जा कर लिया है.  क्वेटा, नुष्की, मस्तुंग, दलबंदीन, कलात, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पसनी, तुर्बत, तुमप, बुलेदा, मंगचर, लसबेला, केच और आवारन में दुश्मन के सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचों को एक साथ निशाना बनाया गया. 

BLA का दावा 

BLA ने दावा किया है कि 84 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं.  उन्होंने 18 पाकिस्तानी सैनिकों को कैदी भी बनाया है. हालांकि उनका कहना है कि 7 BLA लड़ाके भी मारे गए. इस ऑपरेशन के दौरान, पाकिस्तानी सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और CTD के कुल 84 कर्मियों को मार गिराया गया. दर्जनों घायल हुए और 18 कर्मियों को जीवित पकड़ लिया गया है, जो वर्तमान में BLA की हिरासत में हैं. 

बलूच लड़ाकों ने मचाया धमाल

BLA लड़ाकों ने केंद्रीय सैन्य मुख्यालयों सहित दुश्मन की कई चौकियों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है और इन स्थानों पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है. शहरों में दुश्मन की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. वहीं बलूच लड़ाकों ने प्रमुख जगहों पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है. ऑपरेशन के दौरान, बैंकों, सरकारी कार्यालयों और जेलों सहित 30 से अधिक सरकारी संपत्तियों को नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया गया है. 

कौन-कौन से लड़ाके शामिल

इसके अलावा, दुश्मन के 23 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. इन ऑपरेशनों के दौरान, सात BLA के लड़ाके भी मारे गए, जिनमें BLA की Unit मजीद ब्रिगेड के चार फिदायीन शामिल हैं. इन्होंने दुश्मन के कैंपों में घुसकर उन्हें निशाना बनाया था. ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में, बलूच लिबरेशन आर्मी की कई यूनिट शामिल हैं, जिनमें फतह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड, इंटेलिजेंस विंग "ZIRAB" और STOS ने तबाही मचा दी है.  बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में 'ऑपरेशन हेरोफ़ फेज-II' जारी है.

