अमेरिकी सांसद ने पाक आर्मी चीफ को कहा तानाशाह, बताया 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान को कैसे करे कंट्रोल

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को तानाशाह कहते हुए, अमेरिका के सांसद रो खन्ना ने इस्लामाबाद से साफ कहा है कि वह भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करे. भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था. रो खन्ना ने दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव को कम करने का भी आह्वान किया है. यह तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद से पैदा हुआ है और इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था.

अमेरिकी संसद के कांग्रेस सदन के सदस्य रो खन्ना ने CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "दोनों के पास परमाणु हथियार हैं. खैर, सबसे जरूरी चीज तनाव कम करना है. मेरा मतलब है कि पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था और निर्दोष लोग मारे गए थे. भारत ने जवाब दिया, जिससे कुछ आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिली. अब महत्वपूर्ण बात तनाव कम करना है."

My discussion on @TheSourceCNN about the tense situation between India and Pakistan and the way forward. pic.twitter.com/0g3wefRjvz