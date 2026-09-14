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कम कपड़ों में खेलों वाला विज्ञापन, स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी के एड पर भड़के ओलंपिक एथलीट

ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराक लानी पैलिस्टर ने अपनी ट्रेनिंग, रेस और मेडल का एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया. वहीं ट्रैक स्प्रिंटर ब्री रिज़ो ने भी ट्रैक पर अपने करियर की झलकियां पोस्ट कीं.

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कम कपड़ों में खेलों वाला विज्ञापन, स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी के एड पर भड़के ओलंपिक एथलीट
एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी के नये विज्ञापन का विवाद बढ़ता जा रहा है.
  • एक नए विज्ञापन में सिडनी स्वीनी को कम कपड़ों में खेलते हुए दिखाया गया है, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है
  • महिला खिलाड़ियों ने इस विज्ञापन को महिला खेलों को सेक्सुअलाइज करने वाला और असम्मानजनक बताया है
  • ओलंपिक तैराक एरियन टिटमस ने इस विज्ञापन की आलोचना करते हुए इसे महिलाओं का अपमान करार दिया है
क्या इस विवाद के बाद विज्ञापन कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई?

एक नया विज्ञापन आया है. विज्ञापन क्या ये बवाल है. इसमें समें एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी को बहुत कम कपड़ों में दिखाया गया है. मगर बवाल इस पर नहीं है. बवाल ये है कि वो कई अलग-अलग तरह के खेल बहुत कम कपड़े पहनकर खेल रही हैं. इस पर इंटरनेशनली सभी खिलाड़ी भड़क गए हैं. खासकर महिला खिलाड़ियों ने इसे बेहद असम्मानजनक माना है.

महिला खेलों को सेक्सुअलाइज करने का आरोप

ओलंपिक एथलीटों ने स्पोर्ट्स बेटिंग के इस विज्ञापन की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी को बहुत कम कपड़ों में दिखाया गया है, जबकि असल में महिला खेलों में महिलाओं का हुनर, ताकत और खूबसूरती दिखनी चाहिए. US की स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन मार्केट कंपनी 'नोविग' के इस कैंपेन की महिला खेलों को सेक्सुअलाइज करने के लिए इसकी काफी आलोचना हो रही है. रिटायर्ड ओलंपिक तैराक एरियन टिटमस ने कहा कि उन्हें लगा था कि इस तरह की "बकवास" मार्केटिंग अब पुरानी बात हो गई है.

चार बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "इसे देखकर मुझे कितना गुस्सा आता है, मैं बता नहीं सकती. यह न सिर्फ उन सभी महिलाओं का अपमान है, जिन्होंने अपनी कला को बेहतर बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी, बल्कि उन सभी महिलाओं का भी अपमान है जो खेलों को उनके असली रूप में पसंद करती हैं – टीमवर्क, दोस्ती, लगन, बेहतरीन प्रदर्शन, एकता. हम ऐसी दुनिया में कैसे रहते हैं जहाँ महिलाओं के शरीर से पैसे कमाना और महिलाओं के खेलों को सेक्स से जोड़कर देखना अब भी आम बात है?"

सिडनी स्वीनी को जवाब दे रहीं खिलाड़ी

एथलीटों ने इस विज्ञापन की निंदा करने के साथ-साथ, इसे महिला खेलों की बेहतरीन खूबियों को दिखाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी. रविवार शाम को एथलेटिक्स के नए बड़े इवेंट, 'अल्टीमेट चैंपियनशिप' में 200 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहने के बाद, ब्रिटिश स्प्रिंटर और चार बार की यूरोपियन चैंपियन एमी हंट ने सीधे उस एक्ट्रेस से बात की. हंट ने कहा कि सिडनी स्वीनी को पता होना चाहिए खेल में शामिल महिलाएं मुझ जैसी दिखती हैं.

मेलिसा जेफरसन-वुडन के 21.47 सेकंड के विनिंग टाइम (जो इस दूरी के लिए अब तक का चौथा सबसे तेज समय है) का ज़िक्र करते हुए हंट ने कहा: "21.4. मसल्स. कड़ी मेहनत, खून, पसीना, आंसू." इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, "जब आप खेल में शामिल महिला होती हैं, तो यह सब सुंदर नहीं दिखता. यह ग्लैमरस नहीं होता. यह हर समय सेक्सी भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं."

ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराक लानी पैलिस्टर ने अपनी ट्रेनिंग, रेस और मेडल का एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया. वहीं ट्रैक स्प्रिंटर ब्री रिज़ो ने भी ट्रैक पर अपने करियर की झलकियां पोस्ट कीं, जबकि 'ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट' के वीडियो में तीरंदाजी, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, सॉफ्टबॉल और महिला खेल विज्ञान के काम करने के तरीके की पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई.

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