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प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कृति सेनन के विवादित ऐड पर दिया रिएक्शन, एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर कही ये बात

प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने हाल ही में एक फेस्टिव ज्वेलरी ऐड में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के पहनावे को लेकर चल रहे विवाद पर रिएक्शन दी है.

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प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने कृति सेनन के विवादित ऐड पर दिया रिएक्शन, एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर कही ये बात
मधु चोपड़ा ने कृति सेनन के विवादित ऐड पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने हाल ही में एक फेस्टिव ज्वेलरी ऐड में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के पहनावे को लेकर चल रहे विवाद पर रिएक्शन दी है. गुरुवार को मधु चोपड़ा एक इवेंट में शामिल हुईं, जहां उन्होंने मीडिया से बात की. इवेंट के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, "कुछ सीमाएं होनी चाहिए. 'मेरी बॉडी, मेरी पसंद' वाली बात उन सीमाओं के दायरे में ही काम करती है. ऐसा करना अच्छी बात है." लेकिन वह सीमा जरूरी है. आप अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं और दूसरों की मान्यताओं का कितना सम्मान करते हैं, यह बहुत मायने रखता है. आप ऐसी जगह पर ऐसा कर सकते हैं जहां ये चीजें आम हैं. 

यह कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं. वे काम या शौक के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यह स्वीकार्य है क्योंकि उन जगहों पर यह चलता है." इससे पहले, ब्रांड ने यह कहते हुए कैंपेन हटा लिया कि वे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं. ब्रांड ने रक्षाबंधन के हालिया ऐड में कृति सेनन के पहनावे की आलोचना करने वाले ट्रोलर्स को कृति के जवाब देने के एक दिन बाद ऐड हटा लिया. कृति ने 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार का असली मतलब भावनाओं में होता है, न कि हमारे पहने हुए कपड़ों में. रक्षाबंधन के लिए एक ज्वेलरी ब्रांड के ऐड में उन्हें ऑफ-व्हाइट कपड़ों में देखा गया था, जिसमें ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल थी.

ब्रांड ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं. कृति ने लिखा, "हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं. एक ब्रांड के तौर पर, हम हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशी के पलों को मनाने में विश्वास करते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों तक भी यह प्यार और जश्न पहुंचाना चाहते थे."

उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे हालिया ऐड से अनजाने में समाज के कुछ वर्गों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था. सम्मान के तौर पर, हमने उस ऐड को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है. इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार मिले." 

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