उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन किसी भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं. दक्षिण कोरिया की डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया है. दक्षिण कोरिया के कुछ सांसदों का कहना है कि किम जैसे ही इस बारे में कोई फैसला लेंगे, वैसे ही उत्तर कोरिया अपना सांतवा परमाणु परीक्षण कर लेगा. यह दावा ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ कुछ और देशों का नाम लिया था और कहा था कि ये देश चुपचाप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं.

सुरंग नंबर 3 में होगा टेस्‍ट

न्‍यूज एजेंसी योनहाप के अनुसार किम जोंग उन पुंग्ये-री में नंबर 3 सुरंग का प्रयोग करके परमाणु परीक्षण करने का फैसला ले सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो बहुत कम समय में इसे अंजाम दिया जा सकता है. एजेंसी ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया रूस की तकनीकी मदद से अतिरिक्त सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्‍च करने की तैयारी कर रहा है ताकि मौजूदा सैटेलाइट्स की तुलना में हाई रेजोल्‍यूशन वाले सर्विलांस सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सके.

2017 में हुआ आखिरी टेस्‍ट

उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि पार्क सन-वोन और मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पावर पार्टी के प्रतिनिधि ली सियोंग-क्वेन, जो संसदीय खुफिया समिति के सह-अध्यक्ष हैं, ने डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी की बंद कमरे में हुए ऑडिट के बाद मीडिया से यह बात कही. उत्तर कोरिया ने आखिरी बार साल 2017 में अंडरग्राउंड न्‍यूक्लियर टेस्‍ट किया था. योनहाप न्‍यूज एजेंसी के अनुसार, अनुमान के अनुसार, उत्तर कोरिया परमाणु सामग्री हासिल करने के प्रयासों को तेज कर रहा है.

उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट

उत्तर कोरिया ने नवंबर 2023 में अपना पहला मिलिट्री जासूसी सैटेलाइट मल्लिग्योंग-1, सफलतापूर्वक लॉन्‍च किया था. साल 2024 में तीन और जासूसी सैटेलाइट लॉन्‍च करने का वादा किया था. लेकिन पिछले साल मई में सैटेलाइट ले जा रहे रॉकेट के उड़ान भरने के तुरंत बाद ब्‍लास्‍ट हो जाने के बाद उसने अभी तक कोई और सैटेलाइट लॉन्‍च नहीं किया है.

