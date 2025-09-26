विज्ञापन
अमेरिका तक पहुंच जाएगा परमाणु हथियार... नॉर्थ कोरिया की तैयारी लगभग पूरी, फाइनल स्टेज में लॉन्ग रेंज मिसाइल

साउथ कोरिया और उसके पश्चिमी सहयोगी तमाम कोशिशों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के हथियार कार्यक्रम को रोकने में विफल रहे हैं. किम जोंग ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिका से बात करने को तैयार हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा.

  • नॉर्थ कोरिया अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के अंतिम चरण में है, जो अमेरिका तक पहुंच सकती है
  • किम जोंग उन ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे
  • साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु और मिसाइल विकास को रोकने का लक्ष्य रखा है
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन बड़ी तैयारी में हैं. साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने गुरुवार, 25 सितंबर को दावा किया कि नॉर्थ कोरिया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाले (अंतरमहाद्वीपीय) बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के "अंतिम चरण" पर है. यह मिसाइल पूरी हो जाने पर नॉर्थ कोरिया से उड़ान भरकर अमेरिका को परमाणु हथियारों से मार सकती है.

साउथ कोरिया और उसके पश्चिमी सहयोगी तमाम कोशिशों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के हथियार कार्यक्रम को रोकने में विफल रहे हैं. किम जोंग ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिका से बात करने को तैयार हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया था. यहां उन्होंने कहा, "चाहे अमेरिका के साथ बातचीत में लाभ हासिल करना हो या अपने शासन को सुरक्षित करना हो, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) विकसित करना जारी रखा है."

रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "यह अभी तक पूरी तरह सफल होता नहीं दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह अंतिम चरण में है, केवल री-एंट्री तकनीक बची है और उसका भी समाधान होने की संभावना दिख रही है." 

गौरतलब है कि जून में पदभार संभालने के बाद से, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली ने अपने देश का स्टैंड बदल दिया है. उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के साथ संबंधों में सुधार करने की कसम खाई है. अब न्यूयॉर्क में बोलते हुए उन्होंने कहा कि "परमाणु विकास, ICBM के विकास और उसके निर्यात को रोकना लक्ष्य होना चाहिए". उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के आगे उत्पादन और विकास को रोकने से "बड़े सुरक्षा लाभ" होंगे.

साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने अनुमान लगाया कि नॉर्थ कोरिया "हर साल लगभग 15 से 20 अतिरिक्त परमाणु बम" बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री (एनरिच यूरेनियम) का उत्पादन कर रहा है.

