जापान के निहोन हिडानक्यो संगठन को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

जापान के संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है. इस संगठन को ये सम्मान परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहीम छेड़ने के लिए दिया गया है. जानकारी के मुताबिक नॉर्वेजियन नोबेल समिति को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 286 उम्मीदवारों के आवेदन मिले थे. पिछली बार यानी साल 2023 में ईरानी पत्रकार और ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO