प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है. पीएम मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जाने वाले थे. पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अब इस समिट में हिस्सा लेंगे. आसियान सम्‍मेलन 26 से 28 अक्‍टूबर तक आयोजित होगा. इस जानकारी के साथ ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की मुलाकात भी अब टल गई है.

पहली बार पीएम मोदी रहेंगे नदारद

मलेशिया ने आसियान के कई साझेदार देशों को भी आमंत्रित किया है. ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे. वैसे पीएम मोदी के लिए यह पहला मौका होगा जब पह समिट में शिरकत नहीं करेंगे. पीएम मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं. साल 2020, 2021 में कोविड महामारी के चलते समिट का आयोजन वर्चुअली हुआ था. पीएम मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वह कुआलालंपुर में 47वें आसियान सम्‍मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे. इसके साथ ही ट्रंप के साथ उनकी मुमकिन मीटिंग की संभावना खत्म हो गई.

पीएम ने खुद दी जानकारी

एक्‍स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई, जिसके दौरान उन्होंने आने वाले समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने इसके साथ ही जानकारी दी कि वह समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं. वहीं बुधवार को, पीएम अनवर इब्राहिम ने एक बयान में मलेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने की चल रही कोशिशों पर जोर दिया.

Had a warm conversation with my dear friend, Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. Congratulated him on Malaysia's ASEAN Chairmanship and conveyed best wishes for the success of upcoming Summits. Look forward to joining the ASEAN-India Summit virtually, and to further… — Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2025

क्‍या कहा मलेशियाई पीएम ने

अनवर ने कहा, 'कल रात, मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथी का फोन आया, जिसमें मलेशिया-भारत के आपसी रिश्तों को और ज्‍यादा स्ट्रेटेजिक और बड़े लेवल पर मजबूत करने की कोशिशों पर बात की गई. टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रीजनल सिक्योरिटी के सेक्टर में करीबी सहयोग के अलावा, भारत ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में मलेशिया का एक ज़रूरी पार्टनर बना हुआ है.'

उन्होंने कुआलालंपुर में होने वाले 47वें ASEAN समिट का भी जिक्र किया और बताया कि भारत में दीपावली सेलिब्रेशन की वजह से PM मोदी वर्चुअली शामिल होंगे. अनवर ने आगे कहा, 'मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ और उन्हें और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं.

क्‍या है आसियान

आसियान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है. इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी, कुल 10 सदस्य देश हैं. साल 2010 में भारत ने ASEAN देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था.

