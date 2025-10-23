PM मोदी आसियान शिखर सम्मेलन के लिए नहीं जाएंगे मलेशिया, जयशंकर कर सकते हैं प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पहले से प्लान किए गए कार्यक्रमों के कारण रविवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे. मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्हें पीएम मोदी का कॉल आया था और जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि दिवाली की वजह से वो मलेशिया नहीं आ सकते हैं लेकिन वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे.

उन्होंने लिखा, "कल रात, मुझे मलेशिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों को अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर पर मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी का फोन आया. टेक्नोलॉजी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग के अलावा, भारत व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मलेशिया के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है."

Malam tadi saya menerima panggilan telefon dari rakan sejawat Perdana Menteri Republik India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memperkukuh hubungan dua hala Malaysia–India ke tahap yang lebih strategik dan menyeluruh.



India kekal sebagai rakan penting Malaysia di lapangan… pic.twitter.com/gVCfU8YJxD — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 23, 2025

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

बता दें कि आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा. शिखर सम्मेलन से संबंधित विचार-विमर्श में भारत की भागीदारी के स्तर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

ऊपर जिन सूत्रों का जिक्र है, उन्होंने बताया कि भारत ने मलेशिया को सूचित किया है कि जयशंकर आसियान बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है. मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ आसियान के कई संवाद साझेदार देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है. ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे.

आसियान-भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए. ये दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में परिवर्तित हुए. इन संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया. आसियान के 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमा और कंबोडिया हैं.

सूत्रों ने बताया कि शुरुआती योजना के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के साथ-साथ कंबोडिया की यात्रा पर भी विचार किया जा रहा था, चूंकि वह मलेशिया नहीं जा रहे हैं, इसलिए कंबोडिया की प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई है.