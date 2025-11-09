ममदानी क्या एक बेडरूम वाले किराए के फ्लैट से हवेली में जाएंगे, जानिए कैसे रहते थे और मेयर बंगला कैसा

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी वर्तमान में एक बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं. 'द न्यू यॉर्कर रेडियो आवर' पर उन्होंने बताया कि कैसे उनके अपार्टमेंट के सिंक से पानी टपकता था, और उन्होंने एक सुबह फर्श पर तौलिए बिछाए. हालांकि, अगर वह अपर ईस्ट साइड स्थित 226 साल पुराने मेयर के हवेली में जाने का फैसला करते हैं, तो न केवल उन्हें अब प्लंबिंग की कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उनके पास 11,000 वर्ग फुट का एक विशाल घर भी होगा, जिसमें चमचमाते शीशे, झूमर, नकली महोगनी के दरवाजे, सेब और अंजीर के पेड़ों से सजा एक विशाल लॉन और एक सब्ज़ी का बगीचा होगा.

ममदानी क्या जाएंगे

34 वर्षीय ममदानी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर के आधिकारिक निवास, ग्रेसी मेंशन में जाएंगे या नहीं. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, "मैंने अभी तक यह तय नहीं है कि मैं कहां रहूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं कहां काम करूंगा, और वह है सिटी हॉल."

ममदानी के वर्तमान 800 वर्ग फुट के किराए के अपार्टमेंट में हीटिंग और गर्म पानी की सुविधा शामिल है - जो न्यूयॉर्क शहर के कानून के अनुसार एक अनिवार्य चीज है. हालांकि अपार्टमेंट में कोई वॉशर या ड्रायर नहीं है, फिर भी इमारत में एक सामुदायिक कपड़े धोने का कमरा है. 1929 में निर्मित, उनकी इमारत में एक लिफ्ट भी है, जो एस्टोरिया में दुर्लभ है.

दूसरी ओर, ग्रेसी मेंशन के बरामदे से पूर्वी नदी का नज़ारा दिखता है. यहां एक भव्य चिमनी वाला मनोरंजन कक्ष और पेरिस के बगीचों वाले वॉलपेपर वाला एक बैठक और भोजन कक्ष है जहां मेयर एक शेफ द्वारा तैयार भोजन का आनंद ले सकते हैं.

वहीं एस्टोरिया एक किफायती इलाका है, जहां युवा और परिवार बसते हैं, जबकि अपर ईस्ट साइड दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों और बार से भरा पड़ा है. सुरक्षा की दृष्टि से, ग्रेसी में एक ऊंची बाड़ है, जिसके बाहर कैमरे और पुलिस अधिकारी तैनात हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, कड़ी सुरक्षा और लोगों के इकट्ठा होने की जगह ही लगभग सभी मेयर को अंततः ग्रेसी मेंशन चुनने के लिए प्रेरित करती है.