ग्राउंड रिपोर्ट: हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो रोजगार तक ना दे सके... NDTV से बोले काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे युवा

नेपाल में सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर हैं. प्रदर्शन का ये दूसरा दिन है. उनकी मांग है कि मौजूदा सरकार को हटाकर नई और अंतरिम सरकार का गठन किया जाए. जो सत्ता में आने के बाद उनके हितों के लिए काम कर सके. NDTV की टीम काठमांडू में मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है. हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बात की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर खुलकर बात की. उनका कहना है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें रोजगार तक ना दे सके.

ये सरकार नहीं, ये आतंकी हैं...

सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि इस सरकार ने छात्रों और युवाओं पर गोली चलवाई है. ये सरकार हमारे लिए सरकार की तरह नहीं बल्कि आतंकी की तरह काम कर रही है. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए. हम सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए सड़कों पर उतरें हैं. हम अपना हक लेकर ही मांनेंगे.

सेना ने किया फ्लैग मार्च

काठमांडू की सड़कों पर मंगलवार सुबह से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. खास तर पर संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है. सरकार को आशंका है कि आज भी युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सकते हैं. ऐसे में सोमवार की तरह सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

पीएम ओली के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी

NDTV को सूत्रों से पता चला कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा अब सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं. उनकी मांग है कि मौजूदा ओली सरकार को बगैर किसी देरी के इस्तीफा दे देना चाहिए. आपको बता दें कि काठमांडू में जारी प्रदर्शन के बीच देश के गृहमंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं.

संसद के बाहर फिर जुटने लगे युवा

मंगलवार सुबह से ही नेपाल की संसद के बाहर प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ एक बार फिर जुटने लगी है. युवाओं का कहना है कि उनका ये प्रदर्शन सरकारी व्यवस्था के खिलाफ है, हम सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़कों पर नहीं उतरे हैं. वहीं दूसरी तरफ सरकार को हालात का अंदाजा है यही वजह है कि आज सुबह से संसद के आसपास सेना और अन्य सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की जा रही है.