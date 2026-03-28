नेपाल के पूर्व PM केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार, सत्ता संभालते ही एक्शन में बालेन

नेपाल में बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं. जेनजी आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गुंडू से गिरफ्तार किया गया है. पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों पर उच्च पदों पर रहते हुए भी आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है.

पीएम बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को पिछले साल सितंबर में हुए जेनरेशन जेड आंदोलन की उच्च स्तरीय जांच आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया. बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल को अपना प्रवक्ता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है.

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केपी ओली को हो सकती है 10 साल की सजा

कैबिनेट बैठक के बाद, प्रवक्ता पोखरेल ने मीडियाकर्मियों को सूचित किया कि कैबिनेट ने पिछले साल के जेनरेशन जेड आंदोलन से संबंधित जांच आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का फैसला किया है. जांच आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक सहित अधिकारियों को उच्च पदों पर रहते हुए भी आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सिफारिश की है.

कार्रवाई के लिए होगा दल का गठ

पोखरेल ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाली जांच आयोग द्वारा सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अन्य मामलों में सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा.

उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश

जांच आयोग ने तत्कालीन नेपाल पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग सहित कई अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की थी. सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट को संघीय संसद सचिवालय के पुस्तकालय अभिलेखागार में रखकर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था.