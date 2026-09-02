चक्कर काटते हेलीकॉप्टर, 48 घंटे का इंतजार और गांव छोड़ने का दर्द… NDTV ने देखा नेपाल का रेस्क्यू ऑपरेशन

एक साल के बेटे को पीठ पर बांधे पेम्बा नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर का इंतजार कर रही हैं. उन्हें काठमांडू जाना है. पेम्बा उन करीब 100 बाढ़ पीड़ितों में शामिल हैं, जिन्हें नेपाली सेना के हेलिकॉप्टरों ने नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा जिले के चिलिमे गांव से रेस्क्यू किया है. पेम्बा, उनके पति और उनका बेटा लामू काठमांडू जाने के लिए हेलिकॉप्टर में जगह मिलने का इंतजार कर रहे हैं. यह इंतजार 24-48 घंटों तक खिंच रहा. पेम्बा का कहना है कि वह फिलहाल काठमांडू में अपने भाई के साथ रहेंगी. उन्हें नहीं पता कि वह अपने गांव कब वापस लौट पाएंगी.

पेम्बा ने NDTV को बताया कि उन्होंने 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ को अपने ऊंचाई पर बसे गांव से अपनी आंखों के सामने देखा. उन्होंने देखा कि घर, दुकानें और सड़कें पानी में बहती चली गईं. पेम्बा ने NDTV से कहा, “यह बहुत दुखद है. सब कुछ खत्म हो गया. सेना हमें यहां लेकर आई है. अब उम्मीद है कि हमें काठमांडू जाने के लिए हेलिकॉप्टर में जगह मिल जाएगी. फिलहाल हम भाई के साथ वहीं रहेंगे.”

नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर रसुवा और नुवाकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं. बचाए गए लोगों को धुंचे लाया जा रहा है. यहां काठमांडू जाने के लिए हेलिकॉप्टर में जगह पाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं.

बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए बहुत से लोग काठमांडू जाना चाहते हैं. लेकिन बाहर निकलने का एकमात्र जरिया सेना के हेलिकॉप्टर ही बचे हैं, क्योंकि भयानक बाढ़ ने आसपास की कई सड़कों को या तो तबाह कर दिया है या पानी में डुबो दिया है. धुंचे के सेना हेलिपैड से बचाव अभियान की रिपोर्टिंग कर रही NDTV की टीम ने स्थानीय लोगों और बाढ़ से बचाए गए लोगों की लंबी कतारें देखीं. सभी काठमांडू जाने के लिए हेलिकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे.

सेना पहले ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है. लोग लंबी और लगातार बढ़ती कतारों में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों को हेलिकॉप्टर में जगह मिलने के लिए 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है. सेना के कैंप में लोगों का नाम दर्ज किया जा रहा है. इसके बाद नाम पुकारे जाते हैं और लोगों को काठमांडू जाने वाले हेलिकॉप्टर में बैठाया जाता है.

तलाश, उम्मीद और इंतजार

नेपाल में रसुवा और नुवाकोट में बाढ़ से प्रभावित 11 जलविद्युत परियोजनाओं (हाइड्रोपावर प्लांट्स) में फंसे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने का अभियान भी चल रहा है. इन परियोजनाओं में लोगों के भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के रास्ते वाले इलाकों में फंसे होने की आशंका है. प्राइवेट सेक्टर की बिजली परियोजनाएं बनाने वाली कंपनियों के संगठन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (आईपीपीएएन) के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित रसुवा और नुवाकोट की 11 जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले कुल 897 लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है.

नेपाली सरकार के अनुरोध पर भारत और चीन के सुरंग विशेषज्ञ नेपाल पहुंच चुके हैं. वे जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं.

बता दें कि 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास प्रयलकारी बाढ़ आई. इस भयानक बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों और गांवों में भारी तबाही मचा दी. इस आपदा में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता हैं.

हिमालय की सीमा वाले इलाके से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटे कोशी नदी बाढ़ का पानी अपने साथ नीचे की ओर ले गई. तेज पानी ने घरों, गाड़ियों, सड़कों और पुलों को बहा दिया और जलविद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया.

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