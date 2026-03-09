नेपाल में वोटों की गिनती अंतिम चरण में, बालेन की पार्टी दो-तिहाई बहुमत की ओर

नेपाल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट कैटेगरी के तहत वोटों की गिनती आखिरी फेज में पहुंच गई है, जिसमें बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) पार्लियामेंट में हावी दिख रही है. इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, पार्टी दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रही है क्योंकि यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन (PR) वोट काउंट में भी हावी है. इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, RSP ने FPTP कैटेगरी के तहत 124 सीटें जीती हैं और एक और चुनाव क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए है. नेपाली कांग्रेस ने 17 सीटें हासिल की हैं और एक चुनाव क्षेत्र में आगे चल रही है.

अन्य पार्टियों का प्रदर्शन फीका, स्वतंत्र उम्मीदवार महाबीर पुन भी जीते

CPN-UML ने आठ सीटें जीती हैं और एक चुनाव क्षेत्र में आगे चल रही है, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने सात सीटें हासिल की हैं. श्रम संस्कृति पार्टी ने तीन सीटें जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने एक सीट हासिल की है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महाबीर पुन भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए हैं. 5 मार्च को, वोटर्स ने फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) कैटेगरी के तहत 165 कैंडिडेट्स और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन (PR) कैटेगरी के तहत 110 सीटों के लिए वोट डाले.

PR वोटों में RSP को लगभग 50% समर्थन

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन (PR) कैटेगरी के तहत आधे से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) को लगभग 50 परसेंट वोट मिले हैं. अब तक, PR कैटेगरी के तहत डाले गए कुल 10.9 मिलियन वोटों में से 8.122 मिलियन वोटों की गिनती हो चुकी है. सुबह 9 बजे (NST) तक, RSP को 3,916,502 वोट मिले हैं, इसके बाद नेपाली कांग्रेस को 1,319,879 वोट और केपी शर्मा ओली की लीडरशिप वाली CPN-UML (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) को 1,119,841 वोट मिले हैं.

PR सिस्टम में सिर्फ़ पांच पार्टियों के क्वालिफाई करने की उम्मीद

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत सीटों के लिए क्वालिफाई करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को कुल PR वोटों का कम से कम 3 परसेंट हासिल करना होता है. अभी के वोटों की गिनती के आधार पर, सिर्फ़ RSP, नेपाली कांग्रेस, CPN-UML, NCP और RPP ही यह लिमिट पार कर पाएंगी. अगर फाइनल गिनती तक वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं होता है, तो PR सिस्टम के तहत RSP के लगभग 60 सीटें जीतने का अनुमान है. इसी तरह, नेपाली कांग्रेस को 20 सीटें, CPN-UML को 17 सीटें, माओइस्ट सेंटर को आठ सीटें और RPP को पांच सीटें मिल सकती हैं.

दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रही RSP, 185 सीटों का अनुमान

अनुमानित 60 PR सीटों को जोड़ने पर, RSP 275 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लगभग 185 सीटें हासिल कर सकती है. हाउस में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी को 184 सीटों की ज़रूरत होती है. अगर मौजूदा वोटिंग ट्रेंड जारी रहता है, तो RSP उस लिमिट को हासिल करने की राह पर है.