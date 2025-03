Video: चीन की नर्सों का ये वीडियो दिल छू लेगा, भूकंप से हिला अस्पताल तो बच्चों को ऐसे बचाया

म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 1,644 लोगों की मौत हो गई और 3,400 से ज्य़ादा लोग जख्मी हुए हैं. भूकंप के झटके थाईलैंड, चीन, भारत, वियतनाम और बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों में महसूस किए गए. तबाही के बीच,चीन के युन्नान के एक अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड का एक सीसीटीवी फुटेज (China Nurses Video) सामने आया है. मेटरनिटी वार्ड में 2 नर्सें नवजातों की रक्षा के लिए खुद की जान जोखिम में डालते हुए दिखाई (China Nurses Save Newborn Babies) दे रही हैं. जब कि भूकंप से अस्पताल भी बुरी तरह से कांप गया.

चीन की नर्सों ने ऐसे नवजातों को बचाया

नर्सों की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के झटके बहुत ही तेज हैं. धरती कांपने की वजह से वार्ड में बच्चों वाले पालने लुढ़कने लगे. तभी एक नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाकर फर्श पर बैठ गई. तो दूसरी नर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पालनों को तेजी से पकड़ लिया, ताकि बच्चों को नीचे गिरने से रोका जा सके.

Atouching moment during the tragedy:

The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital's maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt — China in Pictures (@tongbingxue) March 28, 2025

चीन की नर्सों ने जान की परवाह नहीं की, बच्चों को बचाया

धरती इतनी तेज कांप रही थी कि फर्श पर रखा पानी का फिल्टर जो-जोर से हिलने लगा. देखते ही देखते पानी पूरे फर्श पर फैल गया. इस दौरान नर्सों को गीली जमीन पर खुद का बैलैंस बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि नवजातों को कोई नुकसान न पहुंचे. इस दौरान एक नर्स भूकंप के झटकों की वजह से फर्श पर घसीटी जा रही थी. उसने बच्चे को कसकर पकड़ लिया. उसने अपने दूसरे हाथ से पालने को एक-दूसरे से टकराने से रोकने की कोशिश की.इस घटना के वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. एक्स यूजर्स नर्सों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक एक्स यूजर ने लिखा, 'संकट के समय में, सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा करने का उनका नेचर वास्तव में दिल को छू लेने वाला है.'

In moments of crisis, their instinct to protect the most vulnerable is truly moving. — Asif khan (@_asif) March 29, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा, "वास्तव में एक ही समय में यह भयावह और सुंदर दोनों है! ये नर्सें हीरो हैं!"

Both truly frightening and beautiful at same time! These nurses are heroes! My heart goes out to the affected people in Myanmar, Thailand and all places that suffered under the quake. 🙏🙏 — J. D. 13 (@JDoghouse43) March 29, 2025

अन्य एक्स यूजर ने इसे बहुत मार्मिक कहा. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हर जगह मानवता और करुणा देखी जा सकती है.

This is so touching. We can see humanity and compassion everywhere around the world. People are evil but many are good humans also. — Khao Maa Kasam (@khaomaakekasam) March 29, 2025

भूकंप से म्यांमार में तबाही, बढ़े मदद के हाथ

बता दें कि मध्य म्यांमार के सागाइंग के उत्तर-पश्चिम में भूकंप दोपहर 12:50 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया था. इससे वहां की इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और हज़ारों लोग मलबे में फंस गए. इसका असर पड़ोसी देश थाईलैंड तक देखा गया. इमरजेंसी टीमें बैंकॉक में ढही इमारत में फंसे श्रमिकों को बचाने में जुटी हुई हैं. भारत भी म्यांमार की मदद में जुटा हुआ है. पड़ोसी की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है. जिसके जरिए 15 टन राहत सामिग्र पहुंचाआ जा चुकी है. जिसमें खाने-पीने का सामान और दवाइयां भी शामिल हैं.