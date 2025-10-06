विज्ञापन
हिमालय में क्यों आया बर्फीला तूफान? माउंट एवरेस्ट पर फंसे 1000 पर्वतारोही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Mount Everest snowstorm: बर्फबारी का यह दौर शुक्रवार शाम से शुरू हुआ और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में और तेज हो गया. यह इलाका पर्वतारोहियों के बीच काफी लोकप्रिय है.

माउंट एवरेस्ट की फाइल फोटो
  • माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में बर्फीले तूफान के कारण लगभग एक हजार लोग फंसे हुए हैं
  • बर्फबारी की वजह से 4,900 मीटर से ऊपर के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और उन्हें हटाने का प्रयास जारी है
  • स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल को राहत कार्य में लगे कई सैकड़ों लोगों के साथ तैनात किया गया है
बर्फीले तूफान के कारण माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में फंसे लगभग एक हजार लोगों को बचाने के लिए रविवार को अभियान जारी रहा. करीब 4,900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण रास्ते अवरुद्ध (ब्लॉक) हो गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल को तैनात किया गया है.

बीबीसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि कुछ पर्यटकों को पहले ही बचा लिया गया है. रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने कहा कि लगभग 350 लोगों को बचाया गया है और कुदांग शहर की छोटी बस्ती में सुरक्षित पहुंचाया गया है.

बर्फबारी का यह दौर शुक्रवार शाम से शुरू हुआ और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में और तेज हो गया. यह इलाका पर्वतारोहियों के बीच काफी लोकप्रिय है.

माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर से अधिक है, और इसे चीन में माउंट कोमोलांगमा कहा जाता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चेन गेशुआंग एक ट्रैकिंग समूह का हिस्सा थे और कुदांग तक पहुंचे थे. उन्होंने बर्फीले तूफान के बारे में कहा, "यह बहुत गीला और ठंडा था- इस स्थिति में हाइपोथर्मिया एक वास्तविक जोखिम था... इस साल मौसम सामान्य नहीं है. गाइड ने कहा कि उसने अक्टूबर में कभी ऐसे मौसम का सामना किया था. और यह सब अचानक हुआ."

यह पूरा क्षेत्र इस समय चरम मौसम का सामना कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल भारी बारिश से प्रभावित है, जिसके कारण भूस्खलन और बाढ़ आ गई है, जिससे पुल बह गए हैं और पिछले दो दिनों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है.

इस बीच, 2025 प्रशांत तूफान के मौसम का 21वां नाम दिया हुआ तूफान, टाइफून मैटमो, रविवार को दक्षिण चीन के गुआंग्डोंग प्रांत में झानजियांग शहर के पूर्वी तट पर पहुंचा. स्थानीय प्रशासन ने 151 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति वाले तूफान से पहले दक्षिणी प्रांतों गुआंग्डोंग और हैनान से लगभग 347,000 लोगों को निकाला.

