VIDEO : हवा में फ्यूल भरना, सटीक हमले, इस तरह इज़रायली वायु सेना ने हिजबुल्लाह के हमले को किया विफल

इजरायली एयरफोर्स (IAF) ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई सटीक हमले किए, जिससे इजरायली अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर हमले को विफल कर दिया. स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजे शुरू हुए ये हमले इज़रायल की उत्तरी सीमा पर हिज़्बुल्लाह के बढ़ते ख़तरे को बेअसर करने के उद्देश्य से किए गए सैन्य अभियान का हिस्सा थे. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "लेबनान में हमारे अभियान ने आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया जिसका उपयोग हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ करने की योजना बना रहा था, जिससे इजरायली परिवारों और घरों की रक्षा हुई."

