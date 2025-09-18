Meta का सबसे 'चमत्कारी' AI चश्मा आ गया, हवा में उंगली घुमाते मैसेज से फोटो तक दिखेगा- कीमत जानिए

- मेटा ने AI तकनीक से लैस नया स्मार्ट चश्मा लॉन्च किया है जो वर्चुअल और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर कम करता है
- मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास में बिल्ट-इन स्क्रीन लगी है जो मैसेज, फोटो और अन्य कंटेंट दिखाती है
- यह चश्मा न्यूरल बैंड नामक सेंसर-पैक ब्रैसलेट के जरिए उंगलियों के इशारों से नियंत्रित किया जा सकता है
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है. कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मा दुनिया के सामने ला दिया है. मेटा के यह नए स्मार्ट चश्मे वर्चुअल दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच के अंतर को इस हद तक पाटते नजर आ रहे हैं कि एक वक्त पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आंखों के सामने जो नजर आ रहा है वो सच है या कल्पना… बस सोचिए कि आपने चश्मा पहना और अपनी उंगलियों को हवा में घुमाते चश्मे के ग्लास पर मैसेज आ जाएगा, आप उसपर फोटो देख पाएंगे.
AFP की रिपोर्ट के अनुसार मेटा की ओर से की गईं घोषणाओं में मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास भी शामिल है. इस खास चश्मे में बिल्ट इन स्क्रीन लगी है जो पहनने वालों को मैसेज, फोटो और बहुत कुछ देखने की अनुमति देती हैं. यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे कि आप स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख रहे हों.
- पूरी तरह चार्ज केस के साथ 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ
- एक बार चार्ज करने पर 4 घंटे तक यह चलेगा
- HD फोटो और वीडियो के लिए 12 MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
- दो कस्टम-बिल्ट ओपन-ईयर स्पीकर हैं
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ माइक
- 32 जीबी फ्लैश स्टोरेज (500+ फोटो, 100+ 30s वीडियो)
अब सबसे बड़ा सवाल कि इस एडवांस AI चश्मे की कीमत कितनी है. AFP की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत $ 799 है. अगर भारतीय रुपए में बात करें तो यह कीमत लगभग 70 हजार रुपए होगी.
मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने टेक फर्म के वार्षिक डेवलपर्स सम्मेलन में नए AI ग्लास दिखाते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य शानदार दिखने वाले चश्मे बनाना है जो रियलिस्टिक होलोग्राम की मदद से व्यक्तिगत सुपरइंटेलिजेंस और उपस्थिति की भावना (फिलिंग ऑफ प्रजेंस) प्रदान करता है."
जुकरबर्ग ने भविष्यवाणी की है कि AI से लैस स्मार्ट ग्लास "अगला प्रमुख कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म" होगा, जो अंततः स्मार्टफोन की जगह लेगा.
