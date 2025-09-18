विज्ञापन
विशेष लिंक

Meta का सबसे 'चमत्कारी' AI चश्मा आ गया, हवा में उंगली घुमाते मैसेज से फोटो तक दिखेगा- कीमत जानिए

Meta expands AI glasses line: मेटा का रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास दुनिया के सामने आया है. इस खास चश्मे में बिल्ट इन स्क्रीन लगी है जो पहनने वालों को मैसेज, फोटो और बहुत कुछ देखने की अनुमति देती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Meta का सबसे 'चमत्कारी' AI चश्मा आ गया, हवा में उंगली घुमाते मैसेज से फोटो तक दिखेगा- कीमत जानिए
Meta expands AI glasses line: मेटा का रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास दुनिया के सामने आया है.
  • मेटा ने AI तकनीक से लैस नया स्मार्ट चश्मा लॉन्च किया है जो वर्चुअल और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर कम करता है
  • मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास में बिल्ट-इन स्क्रीन लगी है जो मैसेज, फोटो और अन्य कंटेंट दिखाती है
  • यह चश्मा न्यूरल बैंड नामक सेंसर-पैक ब्रैसलेट के जरिए उंगलियों के इशारों से नियंत्रित किया जा सकता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है. कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मा दुनिया के सामने ला दिया है. मेटा के यह नए स्मार्ट चश्मे वर्चुअल दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच के अंतर को इस हद तक पाटते नजर आ रहे हैं कि एक वक्त पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आंखों के सामने जो नजर आ रहा है वो सच है या कल्पना… बस सोचिए कि आपने चश्मा पहना और अपनी उंगलियों को हवा में घुमाते चश्मे के ग्लास पर मैसेज आ जाएगा, आप उसपर फोटो देख पाएंगे.

AFP की रिपोर्ट के अनुसार मेटा की ओर से की गईं घोषणाओं में मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास भी शामिल है. इस खास चश्मे में बिल्ट इन स्क्रीन लगी है जो पहनने वालों को मैसेज, फोटो और बहुत कुछ देखने की अनुमति देती हैं. यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे कि आप स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख रहे हों.

मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास को मेटा के सबसे एडवांस AI चश्मे के रूप में पेश किया गया है. रे-बैन डिस्प्ले एक सेंसर-पैक ब्रैसलेट के साथ के साथ आता है जिसे न्यूरल बैंड नाम दिया गया है. यह आपकों धीमे से ही उंगलियों को घुमाकर चश्मे को कंट्रोल करने देता है. यानी आपको चश्मे को कंट्रोल करने के लिए केवल एक ब्रैसलेट पहनना होगा. आप बिना अपना फोन छुए मैसेज भेज सकते हैं और कॉल कर सकते हैं.
  • पूरी तरह चार्ज केस के साथ 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ
  • एक बार चार्ज करने पर 4 घंटे तक यह चलेगा
  • HD फोटो और वीडियो के लिए 12 MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
  • दो कस्टम-बिल्ट ओपन-ईयर स्पीकर हैं
  • ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ माइक
  • 32 जीबी फ्लैश स्टोरेज (500+ फोटो, 100+ 30s वीडियो)
AI चश्मे के साथ रहेगा यह ब्रैसलेट

AI चश्मे के साथ रहेगा यह ब्रैसलेट

अब सबसे बड़ा सवाल कि इस एडवांस AI चश्मे की कीमत कितनी है. AFP की रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत $ 799 है. अगर भारतीय रुपए में बात करें तो यह कीमत लगभग 70 हजार रुपए होगी.

मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने टेक फर्म के वार्षिक डेवलपर्स सम्मेलन में नए AI ग्लास दिखाते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य शानदार दिखने वाले चश्मे बनाना है जो रियलिस्टिक होलोग्राम की मदद से व्यक्तिगत सुपरइंटेलिजेंस और उपस्थिति की भावना (फिलिंग ऑफ प्रजेंस) प्रदान करता है."

जुकरबर्ग ने भविष्यवाणी की है कि AI से लैस स्मार्ट ग्लास "अगला प्रमुख कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म" होगा, जो अंततः स्मार्टफोन की जगह लेगा.

यह भी पढ़ें: अमीर बनकर टिंडर पर मिलता था… महिलाओं से 2 साल में ₹88 करोड़ लूटने वाला इजरायल का ‘द टिंडर स्विंडलर' गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meta, Meta AI Glasses, AI Glasses
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com