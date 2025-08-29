अमेजॉन की 3.36 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ मेटा पहुंचे मनोज, बताया कामयाबी का राज

स्कूल-कॉलेज के बाद हर स्टूडेंट का सपना होता है कि करियर एक बड़ी नौकरी के साथ शुरू हो. लेकिन अगर हम ये कहें कि एक शख्स ने अमेजॉन की 3.36 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ दी, तो क्या आप हमारी बात पर भरोसा करेंगे? पर ऐसा हुआ है. दरअसल 23 साल के मनोज तुमु ने अमेजॉन में नौकरी छोड़ मेटा(फेसबुक) ज्वॉइन की है. मनोज ने ये नौकरी तब बदली जब उनका अमेजॉन में सालाना पैकेज 4 लाख डॉलर का था. अपनी इस जर्नी के बारे में मनोज तुमु ने दिल खोलकर बताया है. उनकी कहानी से युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे तकनीक की मजबूती समझते हुए उन्होंने सारी बाधांए दूर की.

मेटा मे मिला 4 लाख डॉलर से ज्यादा का पैकेज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनोज तुमु अमेजॉन के बाद मेटा में मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. यहां उनका पैकेज 4 लाख डॉलर से ज्यादा का है. एआई के जमाने पर मनोज तुमु बताते हैं, मशीन लर्निंग का समय आ गया है. पारंपरिक तकनीकों से हटकर न्यूरल नेटवर्क के डीप लर्निंग की तरफ ये समय जा रहा है. चैटजीपीटी के आने के बाद तो दुनिया एक दम फास्ट हो गई है. मशीन लर्निंग इंजीनियर, एप्लाइड साइंटिस्ट या रिसर्च साइंटिस्ट के लिए नए अवसर खुले हैं.

अमेजन से मेटा में कैसे मिली नौकरी?

अगली बात आती है कि कैसे मनोज तुमु ने अमेजॉन से मेटा की नौकरी हासिल की, जब इस समय दुनियाभर से छंटनी जैसी खबरें सामने आ रही हैं. मनोज तुमु के अनुसार इंटर्नशिप किसी भी स्टूडेंट के करियर का अहम हिस्सा होता है. उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा फोकस किया. इससे एक तरफ नॉलेज को बढ़ती ही है, साथ में नौकरी के लिए सीवी भी मजबूत होता है. उनके अनुसार प्रोजेक्ट्स किसी नई कंपनी के लिए जरूरी नहीं होते हैं, आपने क्या सीखा है, ये बड़ी बात होती है.

नौकरी सर्च करते समय ना करें ये गलती

साथ ही मनोज तुमु ने कहा कि नौकरी बदलने के लिए कभी रेफरल्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. उन्होंने मेटा में नौकरी के लिए सीधे कंपनी की वेबसाइट या फिर लिंक्डइन के जरिए अप्लाई किया. मनोज तुमु के अनुसार बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बिना तैयारी के तो बिल्कुल भी नहीं जाएं. इंटरव्यू से पहले कंपनी की पॉलिसी के बारे में जरूर पढ़ें और उसी के हिसाब से अपने जवाब दें. ऐसा ही उन्होंने अमेजॉन और मेटा में नौकरी हासिल करते समय किया.

सपने पूरा करने के लिए चुनी कम सैलरी वाली नौकरी

शुरुआती करियर के बारे में तुमु ने बताया कि उन्हें भी इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिला था. पर बैचलर डिग्री के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी हासिल कर ली थी. मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बीच चुनाव करते समय, उन्होंने मशीन लर्निंग में कम सैलरी वाली नौकरी को चुना, क्योंकि ये उनके मन के अनुसार थी, जिसकी वजह से उनके लिए मेटा में नौकरी के दरवाजे खुले.