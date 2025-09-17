अमीर बनकर टिंडर पर मिलता था… महिलाओं से 2 साल में ₹88 करोड़ लूटने वाला इजरायल का ‘द टिंडर स्विंडलर’ गिरफ्तार

क्या आपने नेटफ्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री- ‘द टिंडर स्विंडलर' देखी है? इसमें एक ऐसे धोखेबाजी की सच्ची कहानी है जिसने नॉर्वे से लेकर स्वीडेन तक, कई महिलाओं को अपने झांसे में फंसाया और उनके पैसे लूट गया. अब जिस इजरायली धोखेबाज साइमन लेविएव पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसे जॉर्जिया में गिरफ्तार कर लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
34 साल के लेविएव का असली नाम शिमोन येहुदा हयूत है. जब उसपर खोजी रिपोर्ट छापी जाने लगीं और उसका मीडिया कवरेज हुआ तो एक खतरनाक पैटर्न सामने आया. पाया गया कि वह प्यार और रोमांस के नाम पर महिलाओं को धोखा देता है और उनके साथ वित्तीय अपराधों को अंजाम देता है, इसके बाद वो कुख्यात हो गया.
धोखेबाज आशिक की कहानी
लेविएव का प्लान भी खतरनाक था. वो महिलाओं के सामने खुद को एक ऐसा अमीरजादा बताता था जिसे उत्तराधिकार में बड़ी संपत्ति मिलने वाली थी. ऐसा बनकर वो डेटिंग ऐप टिंडर पर जाता था और उसकी मदद से 2017 और 2019 के बीच उसने कई महिलाओं से संपर्क किया. वो उनसे मिलता था और उनसे उधार के रूप में मोटी रकम ले लेता था और कहता था कि मैं बाद में चुका दूंगा. लेकिन सच्चाई में उसने कभी पैसा चुकाने ही नहीं, वो उससे पहले गायब हो जाता था.
उनकी यह प्लानिंग "कैटफिशिंग" के सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक बन गई. कैटफिशिंग यानी पीड़ितों को भावनात्मक और वित्तीय धोखा देने के लिए ऑनलाइन एक झूठा किरदार बनाना. लेविएव ने जिस स्केल पर यह किया वो अपने आप में चौंकाता है. खुद को अमीर दिखाने के लिए उसने नकली लक्जरी जीवनशैली अपनाई, अपने बॉडीगार्ड रखे और प्राइवेट जेट रखें. इसकी शिकार बनने वाली महिलाओं को कभी पता ही नहीं चला कि उनके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी हो रही है.
2022 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में उसके कई कथित पीड़ितों की कहानियां बताई गईं. नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार कि साइमन लेविएव ने "आखिरकार नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन में महिलाओं से अनुमानित 10 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की." अगर भारतीय करेंसी में बताएं तो उसने 87.8 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया.
पीड़ित महिलाएं मना रहीं जश्न
साइमन लेविएव के हाथों धोखा खाने वाली दो पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को एएफपी को बताया कि उन्हें जॉर्जिया में उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानकर खुशी हुई. इनमें से एक पर्निला सोजोहोम ने एएफपी को बताया, "मैंने कल थोड़ा जश्न मनाया. मुझे खुशी महसूस करने की इजाजत है क्योंकि इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी."
वहीं सेसिली फजेल्हॉय ने लंदन में एएफपी को बताया, "मैं हैरान थी क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर गया है." उन्होंने कहा कि यह एक "छोटे उत्सव" जैसा था.
सोजोहोम अभी 38 वर्ष की हैं. उन्होंने कहा कि वह मार्च 2018 में टिंडर पर लेविएव से मिलीं. उन्होंने बताया कि वे तेजी से दोस्त बन गए और कुछ ही महीनों में वह उसे धोखा दे रहा था. कुल मिलाकर, सोजोहोम ने लेविएव को $65,000 (लगभग 57 लाख रुपए) से अधिक सौंपे, जिसे उसने कभी वापस नहीं किया.
