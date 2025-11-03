विज्ञापन
क्या फेसबुक-इंस्टाग्राम की कंपनी पॉर्न दिखाकर अपने AI को ट्रेनिंग दे रही?

मेटा पर आरोप लगा है कि वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए पॉर्न वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है. जानिए कंपनी ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया है.

  • मेटा पर आरोप है कि उसने अपने AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए स्ट्राइक 3 की एडल्ट वीडियो का उपयोग किया है
  • मेटा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर एडल्ट वीडियो डाउनलोड हुआ भी होगा तो वो स्टाफ ने अपने लिए किया होगा
  • स्ट्राइक 3 होल्डिंग्स ने मेटा पर AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए उनके वीडियो का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है
फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पैरेंट कंपनी मेटा पर एक बड़ा आरोप लगा है. दावा किया गया है कि मेटा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए पॉर्न वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है. अब मेटा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि अगर कोई कहा गया कि अगर कोई एडल्ट वीडियो डाउनलोड हुआ है तो यह किसी कर्मचारी ने अपने पर्सनल उपयोग के लिए किया था.

इस दिग्गज टेक कंपनी ने एक कानूनी फाइलिंग में यह बयान दिया. उसने अमेरिका की एक जिला अदालत से स्ट्राइक 3 होल्डिंग्स द्वारा लाए गए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे को खारिज करने का आग्रह किया गया. 

स्ट्राइक 3 होल्डिंग्स एक कंपनी है जो दावा करती है कि वो हाई क्वालिटि वाले एथिकल (नैतिक रूप से सही) एडल्ट वीडियो बनाती है. इस कंपनी ने मेटा पर एक मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि मेटा ने एक अज्ञात AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए स्ट्राइक 3 की कॉपीराइट वाली एडल्ट फिल्मों का उपयोग किया है. कंपनी का आरोप है कि मेटा ने इस AI मॉडल को उसके वीडियो की मदद से ट्रेन किया है ताकि मेटा अपने वीडियो जनरेटर- मूवी जेन को और एडवांस बना सके.

ArsTechnica की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे को खारिज करने की अपील में, मेटा ने स्ट्राइक 3 पर "अनुमान और संकेत" के आधार पर मुकदमा दायर करने का आरोप लगाया है. मेटा ने कहा कि कंपनी को "कुछ लोगों द्वारा 'कॉपीराइट ट्रोल' के रूप में लेबल किया गया है जो जबरन वसूली के लिए मुकदमे दायर करते हैं."

अदालत से सभी कॉपीराइट दावों को खारिज करने का आग्रह करते हुए, मेटा ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने स्ट्राइक 3 के स्वामित्व वाली 2,400 एडल्ट फिल्मों को कथित तौर पर डाउनलोड करने का निर्देश दिया था या इसके बारे में कंपनी को कोई जानकारी थी.

Meta, AI, Mark Zuckerberg
